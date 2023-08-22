新竹棒球場檢測報告尚未公開 議員籲公布原文

新竹市長高虹安日前證實已收到委請美國大聯盟場務專家勘查新竹棒球場的分析報告，有市議員質疑，市府收到報告已超過1週仍未公開，籲市府公布原文，讓大眾知道內容。

新竹市政府邀場務專家歐森（Chad Olsen）檢測棒球場，歐森與高虹安等人在7月13日展開新竹市立棒球場場地檢測與評估工作，包含測試清碎石層或底層排水狀態，以及環場勘查、設備勘查、斷面與土層材質檢視等。

高虹安15日接受媒體聯訪表示，上月邀請場務專家開挖新竹棒球場報告，14日已送達新竹市政府，報告內容為英文的原文版本，將請專業人士協助翻譯。

新竹市政府今天提供文字回應表示，新竹棒球場報告涉及專業性，市府刻正與大聯盟場務專家確認及研討後續改善方案，有進一步消息會在第一時間向社會大眾說明棒球場相關檢測結果及改善方針。

綠黨籍新竹市議員劉崇顯昨天在臉書（Facebook）發文表示，高虹安說新竹棒球場的檢測分析報告要經過翻譯，質疑「為何不直接提供報告原文給議員？」且自市府收到報告已過1個星期，還要花多少時間才能完成翻譯。

民進黨新竹市議員楊玲宜向中央社記者表示，再次驗證竹市棒球場改善案對高虹安來說是轉移自身醜聞焦點利器、政治追殺工具，是新竹人的不幸也是災難。

楊玲宜指出，新竹市府民政處設有國際事務科，科長、科員擁有豐富外語資歷，難道高虹安是對自己市府團隊沒信心，還要委託外人處理翻譯，單單1份報告書的翻譯需拖多久時間處理，批評「以拖待變」是高虹安最新施政招數。

民進黨新竹市議員劉康彥向中央社記者表示，檢測報告原文跟後續如何改善是兩回事，高虹安耍嘴皮稱球場「不太妙」，卻又刻意拖延時間，不提供原文報告，根本看不出高虹安改善球場的決心與魄力，遑論她6月還在議會公開說謊，稱5月底土壤採樣已在「第一時間」送美檢測，結果卻是躺在悍創公司，高虹安至今也都不肯認錯道歉。

時代力量新竹市議員林彥甫告訴中央社記者，可以理解市府需要時間要向專家確認報告內容，但應清楚告知議員及市民需要花多少時間、何時會公布。

林彥甫說，這份報告是透過政府標案委託進行，花納稅人的錢，若未牽涉到保密事項，應連同譯本一併公開原文版本，畢竟各界都關心新竹棒球場有哪些疏失，不論分析報告或是行政調查報告，都應公開透明，讓改善工作回歸專業。

新竹市議會棒球場改善監督小組召集人、國民黨籍議員吳旭豐向中央社記者表示，他呼籲市府盡快公開原文給大家看，這份檢驗分析報告是使用納稅人的錢，並非只有任何一方的解讀才是對的，不然這份報告就沒有意義了。

吳旭豐說，他將召開市議會棒球場改善監督小組會議，要求市府充分說明報告內容，目前最大公約數是儘快改善球場，呼籲各黨派民代都應回歸專業，勿讓球場淪為政治口水而影響改善進度。