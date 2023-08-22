美商科慕農地疑倒廢棄物 今現場開挖送驗約1周出爐

美商科慕公司日前關廠，不過被爆出將疑鈦鐵礦氯化爐碴，掩埋在桃園楊梅農地，引發地主不滿，今立委陳椒華邀集相關單位開挖並將廢棄物讓環保局帶回送驗，約1周結果出爐。桃園市環保局表示，後續會依檢測結果認定，若有違反廢清法規定，將依法開罰及移送法辦。科慕公司回應，檢驗結果出爐後將配合調查。

陳椒華今邀集經濟部工業局、環境部、環保局等單位一同開挖土地，只見在一片高於鄰地2至5公尺紅土地上開挖，發現50至60公分的紅土層下，有深達約3公尺的疑似廢棄物。

地主之一陳姓民眾表示，傾倒的廢棄物從約2016年開始，原本只是個小山丘，並用綠色網狀蓋住，不過陸陸續續愈倒愈多，對方卻告訴她農地只要種植過火龍果後，就可取得農業證明，不過她曾詢問過相關單位，她的土地已高於鄰地2公尺以上，不可能核發，因此想釐清傾倒物究竟為何。

根據經濟部再生利用之再生資源項目及規範規定，鈦鐵礦氯化爐渣是再生粒料，陳椒華說，無論鈦鐵礦氯化爐碴是否為產品，但開挖物超過規範的5公分大小，且堆放在農地就是廢棄物，就應依法清除，請桃園市政府相關單位確實依法行政，依廢清法及都計法裁罰及移送。也請工業局檢討鈦鐵礦氯化爐碴的管理，要讓環保局人員了解清楚。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，地主過去持續檢舉，但爐渣都被當作一般土石，然後依違反設置砂石場農地農用來開罰行為人，始終不被當作廢棄物來究責。希望各地環保單位要依法行政，廢清法對於哪些是廢棄物有明確定義，對於違法棄置要依廢清法究責。

工業局主任秘書周崇斌表示，這次開挖送驗要了解廢土成分是否為再利用成分，工業局針對事業廢棄物再利用有一定辦法程序，針對列管廠商一直都有依照程序處理，對於哪些為合格再利用成分會再多加宣導。

環境部環境管理署北區環境管理中心科長陳勇成指出，今將這些廢土帶回採樣化驗，若確認是鈦鐵礦氯化爐渣未依規定合法使用，將請環保局要求相關行為人限期改善，是否涉及刑事責任後續將交由桃園地檢署偵辦。