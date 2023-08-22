桃園9月國民體育日拉拉隊國家隊演出 手機遊戲主機抽獎

桃園市政府體育局9月9日國民體育日，將在平鎮區1895乙未保台紀念公園排多場體育表演。副市長蘇俊賓今天上午參加宣傳活動表示，台灣每個月運動一次以上的人口約81%，桃園83.8%高一點；不過桃園每周固定運動人口占比34.5%，為鼓勵市民多運動，市府推「7333」7天運動3次、每次都30分鐘以上心律130或會喘、流汗，可以達到健康、身心快樂的多元目的和意義。

體育局也自8月12日起為期5周，每周六日在乙未保台紀念公園辦理世界客家博覽會副展館體育表演節目及親子活動，每周有不同主題特色，包含yoyo點點名、客家表演藝術者及融入客家文化元素的體育特色表演團隊，前兩周「客躍動」及「客活力」吸引超過6000人參與，歡迎市民朋友多多參與後續三周的主題活動。

體育局結合桃園體育表演會與世界客家博覽會，9月9日下午5時30分至晚上8時擴大演出，預計將有3000人參與，當天將於體育局官方粉絲專頁桃趣總動園FaceBook、Youtube及電台FM89.5飛揚調頻廣播等社群媒體管道線上同步直播。活動現場發摸彩券，獎項包含Iphone14、Switch Lite遊戲主機、SONY索尼藍牙耳機等多項好禮。

蘇俊賓說，這次最大的特色是邀請4月到美國奧蘭多參加啦啦隊競賽的國家代表隊演出；同時也有體操、武術、跆拳道等項目，共有10場主題秀接續演出，詳細表演節目請上桃園市政府體育局粉絲專頁「桃趣總動園」查詢，桃園市各國民運動中心9月9日也將開放免費使用游泳池及體適能中心。