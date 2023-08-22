竹北縣政7街新天坑 鄰近社區盼盡速體檢周邊道路

新竹縣竹北市天坑再現，縣政7街昨天發生道路坍塌形成大坑洞，今天上午建商、住戶代表、里長與技師等到現場查看，討論施作透地雷達的範圍，鄰近社區住戶說，這條道路旁邊就是車道，且鄰近學校，九月即將開學，很多學生從此經過，盼望能盡快施作被動式電磁波檢測來了解道路狀況，安全為優先。

斗崙里長張琬媃表示，今天上午邀請土木結構技師拱祥生到現場勘查，盼透過第三方檢測單位來協助了解周邊道路狀況，後將召開說明會，讓鄰近社區了解施工過程與道路檢測狀況。

鄰近社區住戶說，建商雖然一周兩次監測且未超過標準，然而一旦超過就來不及了，社區希望能了解整體趨勢，盼建商能固定給予監測數據。此外，地下六樓開挖深，導致震動頻率高，社區內有龜裂狀況，這部分建商允諾會負責，未來社區也會提鄰損要求，目前該條道路是社區車道、鄰近學校，開學後有很多學生從此經過，希望能盡快檢測周邊道路，以安全為優先。

拱祥生表示，會採用被動式電磁波檢測，以光明六路、縣政七街為主，至於後方涉及到肯德基店家與私人路段要再確認。被動式電磁波檢測能偵測淺、深層，將檢測道路範圍下方30公尺來了解地質，有否潛藏孔洞或疏鬆狀況，以及昨日因自來水沖蝕後，回填後初步的結果，預計最快7到10日可完成檢測。

媒體也追問拱祥生，此案與豐采520的天坑事件，是否都因為地下水或地理環境易地層下陷？拱祥生回應，會造成地層下陷或天坑原因很多且環環相扣，涉及到開挖工法，若是用非止水性壁體，例如這次事件用板樁和橫板條，此工法適用於林口台地、桃園台地與部分竹北工地，由於林口台地、桃園台地屬於紅土礫石層，此地質狀況相對不透水，若使用透水性壁體，就比較不怕，然而遇強下雨、自來水管線有潛在水分，搭配降雨形成路徑，非止水性壁體可能就會帶入土沙，一下子沖入基地。