快訊

孫可芳七夕閃嫁劉冠廷！曬「大鑽戒」甜喊：被抓到了

10歲跳級高中！南韓神童淪同學口中的「笨蛋宅男」 校園黑幕如何毀掉他的求學路

銀行行員又涉勾結詐騙集團！ 桃檢搜索新北3分行帶走6人1聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹中正台夜市藏火災危機 市府全面更新消防設備

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
中正台夜市的熱鬧人潮是不少新竹人共同記憶，但近年商圈沒落，更隱藏安全隱患。圖／竹市府提供
中正台夜市的熱鬧人潮是不少新竹人共同記憶，但近年商圈沒落，更隱藏安全隱患。圖／竹市府提供

位於新竹市區的中正台夜市是不少老新竹人共同回憶，更是過去舊市區十分熱鬧的逛街聖地，不過近年網購興起、商圈沒落，夜市類更爆出安全隱患，鐵皮建物有嚴重火災風險，新竹市府為了振興舊市區商圈，由消防局補助全面升級消防設備，希望讓商家能安心做生意，更讓遊客能放心逛街。

新竹市府表示，為了活化舊市區，將昔日新竹人逛街聖地的中正台商圈復興，市長高虹安除了將振興在地產業與經濟發展列為首要目標外，也相當重視中正台商圈的公共安全，因此希望透過升級消防設備，讓整體環境更加安全，為市民打造安全安心的友善購物環境。

高虹安表示，公共安全一直是市府非常重視的一環，中正台商圈為地上1層鐵皮構造的開放空間，總計約391個攤位，佔地3400平方公尺，因非屬法規規範應設置消防設備的場所，雖有自設的滅火器，但多數已過期未更換，導致公安可能出現疑慮。

經新竹市消防局會勘，發現中正台夜市歷經數十年歲月，現場鐵皮建物多已老舊，加上動線巷道狹小、配電線路老舊、易燃物品多等問題，一旦發生火災，不但火勢可能一發不可收拾，甚至還會阻礙民眾逃生路線，風險性甚高。

為改善消防及公共安全，消防局於現場全面且高密度的設置滅火器、避難方向指示燈、出口標示燈等多項消防安全設備。此次補助新設及更換逾期的滅火器，可提供及時滅火使用，避免火勢擴大造成更嚴重的損失，另外協助增設出口標示燈及避難方向指示燈，如火災等災害發生時，能有效指引民眾避難逃生方向。

消防局長李世恭表示，中正台商圈非屬各類場所消防安全設備設置標準第12條規範的場所，依法可免設相關消防安全設備，但市長相當重視公共安全並指示深入檢視，發現整體環境火災風險性高，盤點現場商圈自行設置的消防安全設備種類及數量亦顯有不足，因此高密度的補助設置滅火器60具、出口標示燈5具及避難方向指示燈52具等設備，提供攤商基本的消防安全，也為民眾提供更安全的友善消費環境。

中正台夜市的熱鬧人潮是不少新竹人共同記憶，但近年商圈沒落，更隱藏安全隱患。圖／竹市府提供
中正台夜市的熱鬧人潮是不少新竹人共同記憶，但近年商圈沒落，更隱藏安全隱患。圖／竹市府提供
中正台夜市的熱鬧人潮是不少新竹人共同記憶，但近年商圈沒落，更隱藏安全隱患。圖／竹市府提供
中正台夜市的熱鬧人潮是不少新竹人共同記憶，但近年商圈沒落，更隱藏安全隱患。圖／竹市府提供

新竹 台商 火災

延伸閱讀

新竹內灣知名景點被指不當飼養動物 業者否認虐待

開發新竹神去村A走1.55億 圓方創新前董座夫婦遭訴

台灣消防員好棒! USTINI i TAIWAN車隊獲亞洲越野拉力賽女子組冠軍

影／賴清德參拜火聖廟 國民黨前議長陳錦祥同框引聯想

相關新聞

桃園力爭北橫國家風景區波折 2任市長發力中央重啟評估

桃園市政府爭設北橫國家風景特定區計畫，經前後任市長鄭文燦、張善政，今年初該計畫被中央打退堂鼓，但在張善政、副市長蘇俊賓分...

竹北縣政7街新天坑 鄰近社區盼盡速體檢周邊道路

新竹縣竹北市天坑再現，縣政7街昨天發生道路坍塌形成大坑洞，今天上午建商、住戶代表、里長與技師等到現場查看，討論施作透地雷...

新竹中正台夜市藏火災危機 市府全面更新消防設備

位於新竹市區的中正台夜市是不少老新竹人共同回憶，更是過去舊市區十分熱鬧的逛街聖地，不過近年網購興起、商圈沒落，夜市類更爆...

來幫毛孩洗澡、帶牠出去玩 新竹縣動保所徵求50名志工

新竹縣動物保護教育園區完工啟用後，為了讓毛孩們獲得更好環境、增加認養機會，即日起至10月2日止招募50名志工，只要年滿1...

竹北新天坑工務處爭取1千萬調查敏感地質 預計半年完成

新竹縣竹北市光明六路與縣政七街，昨天上午裂出一個長6公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」，釀禍的新業建設公司坦承是CCP...

桃園垃圾妥善處理率 六都墊底被檢討

桃園市去年垃圾妥善處理率92.10%六都墊底，審計處要求市府檢討改善；環保局昨強調，去年生質能中心熱處理單元仍在測試，加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦