新竹中正台夜市藏火災危機 市府全面更新消防設備

位於新竹市區的中正台夜市是不少老新竹人共同回憶，更是過去舊市區十分熱鬧的逛街聖地，不過近年網購興起、商圈沒落，夜市類更爆出安全隱患，鐵皮建物有嚴重火災風險，新竹市府為了振興舊市區商圈，由消防局補助全面升級消防設備，希望讓商家能安心做生意，更讓遊客能放心逛街。

新竹市府表示，為了活化舊市區，將昔日新竹人逛街聖地的中正台商圈復興，市長高虹安除了將振興在地產業與經濟發展列為首要目標外，也相當重視中正台商圈的公共安全，因此希望透過升級消防設備，讓整體環境更加安全，為市民打造安全安心的友善購物環境。

高虹安表示，公共安全一直是市府非常重視的一環，中正台商圈為地上1層鐵皮構造的開放空間，總計約391個攤位，佔地3400平方公尺，因非屬法規規範應設置消防設備的場所，雖有自設的滅火器，但多數已過期未更換，導致公安可能出現疑慮。

經新竹市消防局會勘，發現中正台夜市歷經數十年歲月，現場鐵皮建物多已老舊，加上動線巷道狹小、配電線路老舊、易燃物品多等問題，一旦發生火災，不但火勢可能一發不可收拾，甚至還會阻礙民眾逃生路線，風險性甚高。

為改善消防及公共安全，消防局於現場全面且高密度的設置滅火器、避難方向指示燈、出口標示燈等多項消防安全設備。此次補助新設及更換逾期的滅火器，可提供及時滅火使用，避免火勢擴大造成更嚴重的損失，另外協助增設出口標示燈及避難方向指示燈，如火災等災害發生時，能有效指引民眾避難逃生方向。