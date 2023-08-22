來幫毛孩洗澡、帶牠出去玩 新竹縣動保所徵求50名志工
新竹縣動物保護教育園區完工啟用後，為了讓毛孩們獲得更好環境、增加認養機會，即日起至10月2日止招募50名志工，只要年滿18歲身心健康且喜愛動物、尊重生命都可報名，主要任務包括宣導動保教育、擔任動保園區導覽解說員，還有幫毛孩們洗澡、外出散步、拍攝影片等。
新竹縣動保所指出，這次預計招募50名動保園區志工，分為「教育宣導組」與「收容認養組」。教育宣導組主要服務項目為協助宣導動保教育，推廣飼主責任生命教育進家庭、社區及學校，並擔任動保園區的導覽解說。還有協助狂犬病疫苗注射、寵物登記、絕育等項目的宣導及說明，協助或參與動保相關活動。
收容認養組則負責導覽動物收容所，包括引導說明犬貓舍認領養訊息，介紹適合認養的犬貓、協助民眾和犬貓互動。另外還有協助收容犬貓互動、散步、訓練與洗澡美容，協助執行媒體文宣行銷宣傳，增加收容犬貓曝光度、提高認養率，並且媒介校園犬貓或機關犬貓、工作犬貓等。
動保所說明，收容認養組其實就是需要志工們和收容所的貓貓、狗狗們互動與相處，包括帶狗出籠散步，幫犬貓洗澡、拍攝送養影片，讓牠們可以適應園區生活、受到最完善照顧，進而維持好心情，感受幸福快樂，最終希望收容犬貓們都能快快找到愛牠們的家。
至於教育宣導組的志工，則會需要到文化局圖書館說故事，或是協助校園動保講座、參加各類活動擺攤和民眾玩動保小遊戲，以寓教於樂方式扎根動保教育。未來也會在動保園區裡，結合園區導覽、說故事及互動遊戲，和參觀民眾互動、宣導動保教育，提升民眾的動保意識。
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