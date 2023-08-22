快訊

倫敦地鐵愛無間隙：站內廣播跨越時空的愛情故事

吳怡霈七夕宣布成為人妻！嫁愛情長跑13年日本男友𝐀𝐤𝐢𝐫𝐚

「好聲音」副導被控霸凌李玟 開小號曝「被休假」嗆：還想怎麼樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹北新天坑工務處爭取1千萬調查敏感地質 預計半年完成

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
工務處長江良淵也表示，已成功向營建署爭取到1千萬地質調查經費，預計半年內可完成敏感地質監測。記者黃羿馨／攝影
工務處長江良淵也表示，已成功向營建署爭取到1千萬地質調查經費，預計半年內可完成敏感地質監測。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市光明六路與縣政七街，昨天上午裂出一個長6公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」，釀禍的新業建設公司坦承是CCP止水樁不夠密導致，並允諾負起全責。新竹縣長楊文科今天在主管會報上也指示工務處盡快進行敏感地質調查，工務處長江良淵也表示，已成功向營建署爭取到1千萬地質調查經費，預計半年內可完成敏感地質監測。

楊文科指出，這次是因建商施工不當造成路面塌陷，業者清楚表達會承擔，新竹縣目前有10個工地正進行深基礎開挖，工務處務必要告知業者，施工過程要特別注意。至於敏感地質調查案子也要盡速進行，才能保障竹北地區所有工程安全，以免再次發生類似案件。

楊文科也讚許工務處昨天處理非常明快，也感謝水公司、瓦斯公司立即阻斷管線避免外洩，「整個過程縣府已越來越有經驗，但也希望不要再發生」。

江良淵指出，昨天上午10時許在縣政七街發生路面塌陷事件，縣長楊文科也指示工務處進行緊急處置。昨天下午1點30分，新業建設總經理簡福榮也到場說明，坦承整起道路塌陷與新建案的開挖是有相關的，建商也承諾會負起全責，後續賠償或修復工作，建商也會緊急處理。

江良淵說明，昨天下午1點30分起，縣府已組成專案小組，並由建築師和技師到現場了解，針對管線部分，包括瓦斯管線、自來水管線及中華電信管線均已於下午3點進場修復，並於傍晚5點全面修復完成，針對漏水、漏氣現場也測試無虞。

接著建商也進行緊急灌漿回填作業，直到昨晚9點全面完成路面假修復，目前先以帆布覆蓋，近兩天會在路面進行瀝青混凝鋪面，同時啟動透地雷達檢測，若測量結果道路安全無虞，與竹北市公所協調後，約在10天左右會解封開放通行。

江良淵表示，因縣長楊文科指示希望在短期之內針對新竹縣，尤其竹北地區約有10處有深基礎開挖的工地，盼委由專案小組建築師跟技師來密集稽查，發現問題即可趕快進行前置處理。江良淵說，地質調查部分以竹北敏感地質區和新豐土壤液化區為主，縣府已向營建署申請地質調查約1千萬經費，目前已在發包階段，預計半年內可完成敏感地質監測。

新竹縣長楊文科今天在主管會報上也指示工務處盡快進行敏感地質調查。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科今天在主管會報上也指示工務處盡快進行敏感地質調查。記者黃羿馨／攝影
距離新竹縣政府僅300公尺的光明六路與縣政七街，今天上午裂出一個長6公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」。圖／報系資料照
距離新竹縣政府僅300公尺的光明六路與縣政七街，今天上午裂出一個長6公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」。圖／報系資料照

楊文科 新竹

延伸閱讀

竹北路面坍塌遭開罰 建商坦承與施工有關願負責

竹縣府前出現天坑！蓄水池成泥漿色 住戶質疑超抽地下水

竹北新天坑釀瓦斯與水管破裂 楊文科急勘查：工地造成

新竹康乃薾實驗學校今開幕 招收國高中生、採小班教學

相關新聞

竹北新天坑工務處爭取1千萬調查敏感地質 預計半年完成

新竹縣竹北市光明六路與縣政七街，昨天上午裂出一個長6公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」，釀禍的新業建設公司坦承是CCP...

來幫毛孩洗澡、帶牠出去玩 新竹縣動保所徵求50名志工

新竹縣動物保護教育園區完工啟用後，為了讓毛孩們獲得更好環境、增加認養機會，即日起至10月2日止招募50名志工，只要年滿1...

桃園垃圾妥善處理率 六都墊底被檢討

桃園市去年垃圾妥善處理率92.10%六都墊底，審計處要求市府檢討改善；環保局昨強調，去年生質能中心熱處理單元仍在測試，加...

桃園7人工濕地運轉 每天淨化1萬噸汙水

桃園市政府為徹底解決大漢溪上游的豆干工廠、生活汙水水質淨化，斥資1.83億元打造7個人工濕地池塘等設施，蓄水容量達4.4...

竹縣波羅汶磚窯廠今會勘 無關生命園區

新竹縣立生命紀念園區預定地外約有一甲子歷史且罕見獨特的窯廠，其中一座「波羅汶磚窯廠」保存完整，地方認為深具保存價值，因此...

後龍新建兒童公園 遲未開放雜草叢生

苗栗縣政府一鄉鎮一公園計畫，在後龍鎮六號公園預定地興建兒六公園，擁有以交通號誌為主題的兒童遊憩設施，但今年6月初完工至今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦