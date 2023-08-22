竹北新天坑工務處爭取1千萬調查敏感地質 預計半年完成

新竹縣竹北市光明六路與縣政七街，昨天上午裂出一個長6公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」，釀禍的新業建設公司坦承是CCP止水樁不夠密導致，並允諾負起全責。新竹縣長楊文科今天在主管會報上也指示工務處盡快進行敏感地質調查，工務處長江良淵也表示，已成功向營建署爭取到1千萬地質調查經費，預計半年內可完成敏感地質監測。

楊文科指出，這次是因建商施工不當造成路面塌陷，業者清楚表達會承擔，新竹縣目前有10個工地正進行深基礎開挖，工務處務必要告知業者，施工過程要特別注意。至於敏感地質調查案子也要盡速進行，才能保障竹北地區所有工程安全，以免再次發生類似案件。

楊文科也讚許工務處昨天處理非常明快，也感謝水公司、瓦斯公司立即阻斷管線避免外洩，「整個過程縣府已越來越有經驗，但也希望不要再發生」。

江良淵指出，昨天上午10時許在縣政七街發生路面塌陷事件，縣長楊文科也指示工務處進行緊急處置。昨天下午1點30分，新業建設總經理簡福榮也到場說明，坦承整起道路塌陷與新建案的開挖是有相關的，建商也承諾會負起全責，後續賠償或修復工作，建商也會緊急處理。

江良淵說明，昨天下午1點30分起，縣府已組成專案小組，並由建築師和技師到現場了解，針對管線部分，包括瓦斯管線、自來水管線及中華電信管線均已於下午3點進場修復，並於傍晚5點全面修復完成，針對漏水、漏氣現場也測試無虞。

接著建商也進行緊急灌漿回填作業，直到昨晚9點全面完成路面假修復，目前先以帆布覆蓋，近兩天會在路面進行瀝青混凝鋪面，同時啟動透地雷達檢測，若測量結果道路安全無虞，與竹北市公所協調後，約在10天左右會解封開放通行。