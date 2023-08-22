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專家看法／補破洞 建立巡管機制、做共同管道

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

新竹縣竹北市昨又驚見「天坑」，中華大學土木工程學系兼任教授張奇偉建議，平常就要建立道路巡管機制，加強路面檢測，可先用目視檢測較危險或地質條件較差的地方，並進一步用透地雷達等工具檢測，先從都會區、人口稠密處加強檢測，確保居住通行安全。

張奇偉認為，近日從北到南都發生天坑，應與近期豪大雨不斷有關，因道路塌陷與「水」息息相關，建案工地下挖會有一定深度，地底為軟礫石層，下雨會將地下的泥沙帶走，就會漸漸將路基淘空造成天坑。

另外，極端氣候也是重要課題，1小時內動輒降下100毫米暴雨，無法立刻排出，若路面有小孔洞等「破口」，碰上大雨沖刷帶走泥土，就可能造成AC路面凹陷。

中華民國土木技師公會全聯會常務理事、土木結構技師拱祥生認為，造成天坑的原因環環相扣，最近豪雨不斷，可能導致地表水入滲，帶走一些土體，這部分工地應可事先覺察到，另也有可能自來水管線有些許破漏，種種因素都可能「加乘」導致天坑發生。

近來強降雨不斷，拱祥生認為，如此天候型態可能加劇天坑，短期應運用非破壞檢測方法確認道路情形，並搭配鑽探方式實體檢測，了解孔洞狀況再回填；中期必須做到管線圖資3D化，否則地底下方埋設的管線有多深或管徑多粗都不清楚。

要如何釜底抽薪杜絕「天坑」？「長期改善方法一定要做共同管道。」拱祥生說，許多路不平就是因為沒設置共同管道，坑洞來自地下管線破漏，但很多政治人物因建設埋在地底下看不到選擇不做，宏觀來看應推動共同管道，否則地下管線問題不見整合協調，路面自然坑坑疤疤像狗啃。

天坑 新竹 暴雨

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