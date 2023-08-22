竹縣府周遭現天坑 瀰漫瓦斯味

新竹縣竹北市昨又現天坑，位置在光明六路和縣政七街口，距縣府僅短短300公尺，還造成瓦斯、自來水管線破裂，現場散發濃濃瓦斯味。

縣長楊文科勘查後表示，初步判斷是因建案施工造成道路沉陷，扯斷自來水管，大量水沖走路面下砂土造成坍塌，他下令該建案立即停工，並裁罰業者9萬元。

竹北天坑 製表／黃羿馨 至於台北市萬華區前天出現的天坑，已是5月以來第5處路面塌陷。市府發言人殷瑋昨表示，新工處統計這類案件每年約有65次，市長蔣萬安已下令相關局處總體檢，針對高風險地段改善，「面對問題、解決問題。」

昨上午10時許，竹北市光明六路和縣政七街口出現長6公尺、寬3公尺、深近3公尺的塌陷，一旁就是新業建設建案，正興建地下6樓、地上26樓住宅大樓，地下樓層施工開挖21公尺深。

這是該區域首次裂出天坑，住戶憂心不已，希望建商復工前縣府能完整檢查。斗崙里長張琬媃指出，縣府在工安上要嚴格監督，並讓住戶與建商面對面溝通討論。

新業建設總經理簡福榮說，道路塌陷是因自來水管破裂，導致路基淘空。他坦承施工時，地下室止水樁不夠緊密，導致有孔洞，加上最近20天豪大雨，雨水將地下室泥沙帶出路面，路面微下沉，以致下方5英寸自來水管破裂，將地基沖刷淘空。

縣府委託的土木技師陳鴻輝昨勘查後也指出，主要問題出自自來水管破裂，導致路基被沖刷淘空。他昨到建案地下室查看，發現建商沒抽取地下水。

陳鴻輝說，自來水管破裂後，水衝進地下3樓基地裡，把路基下土壤帶走，不過基地現場土壤顆粒還是竹北原來地質的土壤、強度都夠，若市民不放心，可再用透地雷達觀測是否土質鬆動。

楊文科率昨到場勘查，新業建設過去無違規裁罰紀錄，這次造成道路坍塌，除勒令停工，並依法裁罰9萬；工務處長江良淵說，會針對竹北有深基礎開挖的大型工地加強查核。竹北市長鄭朝方表示，修復完成前，縣政七街人車管制，禁止通行。

經搶修，下午4時多瓦斯管線已修復，傍晚6時恢復供水。簡福榮承諾會負責到底，預計3天內完成修復。