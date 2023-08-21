極端氣候加劇「催生」天坑 專家提短中長期解方

新竹縣竹北市光明六路與縣政七街今天發生道路塌陷事件，現場驚見長6公尺、寬3公尺、深度近3公尺的「天坑」。中華民國土木技師公會全國聯合會常務理事拱祥生說，現場垂直崩塌面並未發現CCP止水樁，路面下方埋設的自來水管也已老舊，且近日豪雨不斷，也不排除瞬間地表水入滲帶走土體，環環相扣形成「天坑」，政府應有短中長期規畫杜絕天坑。

拱祥生表示，竹北市該建案工地是運用H型鋼加上橫板條做為擋土工法，此類非止水性擋土工法常見於新北林口或桃園台地，新竹縣竹北市部分工地也會使用，這樣的擋土工法不具止水性，在高地下水地質環境下會在擋土壁體外側再施作CCP（止水樁）來止水，以避免地下水位差將土壤帶進開挖工地。

拱祥生認為，造成天坑的原因環環相扣，最近豪雨不斷，地表入滲量會瞬間增加，帶走一些土體，這部分工地其實可以事先覺察到，但或許帶走的量不多也會影響到判斷，另也有可能自來水管線已有些許破漏，種種因素都可能「加乘」導致發生天坑。

拱祥生今天也到現場勘查，發現地下埋設的自來水管線為PVC材質，老舊容易脫落或是破損，加上自來水是壓力管，一旦破裂會加劇土水沖入開挖基地內；至於後續天坑復舊，不能只用控制性低強度回填材料（CLSM）回填坑洞，建議用非破壞性檢測找出其他可能孔隙位置，並搭配地盤低壓灌漿，才能真正補強地質與坑洞，來確保路基土壤承載力足夠，同時改良後可再以非破壞檢測方式確認改良成效。

台灣近來強降雨不斷，拱祥生認為如此天候型態在雨季會加劇天坑發生頻度，也就是說孔隙小洞經雨水入滲後沖刷土石，再加上開挖工地擋土工法有缺陷，形成土石移動路徑，且不斷擴大就容易形成天坑；短期應該運用非破壞檢測方法確認道路情形，並要搭配鑽探方式實體檢測，實際了解孔洞狀況再予以回填及地盤改良；中期改善必須做到管線圖資3D化，否則地底下方埋設的管線有多深或管徑多粗都不清楚。

至於要如何杜絕「天坑」？拱祥生強調「長期改善方法一定要做共同管道」，道路問題才能夠釜底抽薪，許多路不平就是因為沒有設置共同管道，讓道路下方未整合開挖而千瘡百孔，且地下管線一旦破漏又造成坑洞。

拱祥生也表示，但很多政治人物會認為這樣的建設埋在地底下「看不到」而選擇不做，長遠來看政府應該積極推動共同管道，否則地下管線開挖也不見整合協調，讓路面自然坑坑疤疤像狗啃一般。