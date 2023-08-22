快訊

深夜震撼彈！繼謝典林後 苗栗縣前縣長徐耀昌退出國民黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

浪漫七夕 竹市衛局籲為愛篩檢

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市元培醫事科技大學、中華大學、康妍藥局及風城部屋等4處設有愛滋篩檢試劑自動販賣機。記者張裕珍／攝影
新竹市元培醫事科技大學、中華大學、康妍藥局及風城部屋等4處設有愛滋篩檢試劑自動販賣機。記者張裕珍／攝影

七夕情人節即將來臨，據統計暑假期間是愛滋病感染的高峰期，若未做好安全防護措施，可能染病上身。新竹市衛生局昨天指出，為保護隱私，民眾若想購買愛滋篩檢試劑，除可到實體通路或網路訂購，元培醫事科技大學、中華大學、康妍藥局及風城部屋等4處設有自動販賣機，也可自行購買。

竹市衛生局長陳厚全說，據統計，愛滋病延遲診斷個案約有7成是因自覺無風險或沒想過要篩檢，因此建議有性行為者至少進行1次愛滋篩檢；有不安全性行為者，每年至少進行1次篩檢；若有發生高感染風險性行為（如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等），建議每3至6個月篩檢1次。

衛生局指出，為提升民眾便利性及保護隱私，民眾領取篩檢試劑有3種方法：第1為實體通路，民眾可前往合作民間團體購買，竹市販售據點有倫洋藥局、倫洲藥局、風城部屋、信芳藥局4處，部份民間團體也提供夜間及假日時段服務。

第2可到新竹市設置的4台自動服務機購買，分別位於元培醫事科技大學、中華大學、康妍藥局及風城部屋；第3方式為網路訂購超商取貨，每人每月可訂購1次。

衛生局 愛滋病 藥局

延伸閱讀

七夕要安全性行為 竹市這4處設愛滋篩檢試劑販賣機

雲林這群媽媽挺賴很七夕 巧作番薯花祝福台灣

情人節這樣喝！七夕限定「手搖咖啡優惠」：翰林茶館珍奶買一送一、星巴克兩杯6折、85℃七夕套餐99元

台南七夕嘉年華玩個夠！黃偉哲請眾神當啦啦隊為愛應援

相關新聞

竹縣府周遭現天坑 瀰漫瓦斯味

新竹縣竹北市昨又現天坑，位置在光明六路和縣政七街口，距縣府僅短短300公尺，還造成瓦斯、自來水管線破裂，現場散發濃濃瓦斯...

桃園垃圾妥善處理率 六都墊底被檢討

桃園市去年垃圾妥善處理率92.10%六都墊底，審計處要求市府檢討改善；環保局昨強調，去年生質能中心熱處理單元仍在測試，加...

桃園7人工濕地運轉 每天淨化1萬噸汙水

桃園市政府為徹底解決大漢溪上游的豆干工廠、生活汙水水質淨化，斥資1.83億元打造7個人工濕地池塘等設施，蓄水容量達4.4...

竹縣波羅汶磚窯廠今會勘 無關生命園區

新竹縣立生命紀念園區預定地外約有一甲子歷史且罕見獨特的窯廠，其中一座「波羅汶磚窯廠」保存完整，地方認為深具保存價值，因此...

後龍新建兒童公園 遲未開放雜草叢生

苗栗縣政府一鄉鎮一公園計畫，在後龍鎮六號公園預定地興建兒六公園，擁有以交通號誌為主題的兒童遊憩設施，但今年6月初完工至今...

浪漫七夕 竹市衛局籲為愛篩檢

七夕情人節即將來臨，據統計暑假期間是愛滋病感染的高峰期，若未做好安全防護措施，可能染病上身。新竹市衛生局昨天指出，為保護...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦