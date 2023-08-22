後龍新建兒童公園 遲未開放雜草叢生

苗栗縣政府一鄉鎮一公園計畫，在後龍鎮六號公園預定地興建兒六公園，擁有以交通號誌為主題的兒童遊憩設施，但今年6月初完工至今遲未開放，園內已雜草叢生；縣府水利城鄉處昨表示，工程已驗收完畢，有小缺失需改善，預計兩周內完成點交，由後龍鎮公所管理、開放使用。

前天有民眾在臉書社群發文說，該公園隨處遍地長滿雜草，但不知何時才能開放，小朋友只能眼巴巴看著，大人只能搖頭。民眾也紛紛留言，希望公所給鎮民一個答案。

後龍鎮公所昨表示，兒六公園中尚有幾處缺失未改善，恐影響小朋友遊玩的安全導致受傷，所以尚未開放，待施工廠商將所有缺失改善後，縣府才會開放使用，公所也將會請縣府加快改善進度，以期提供給鎮民一個安全、舒適的遊憩環境。

縣府水利城鄉處則說，工程已驗收完畢，但區內有標線尖銳突出、地墊不平等小缺失，已逐一要求廠商改善，還有待檢驗，後續也會再整理及除草，預計兩周內完成點交，後龍鎮公所管理、開放使用。