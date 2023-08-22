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竹縣波羅汶磚窯廠今會勘 無關生命園區

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
緊鄰生命紀念園區預定地的波羅汶磚窯廠，今天安排會勘。 圖／郭台貴提供
緊鄰生命紀念園區預定地的波羅汶磚窯廠，今天安排會勘。 圖／郭台貴提供

新竹縣立生命紀念園區預定地外約有一甲子歷史且罕見獨特的窯廠，其中一座「波羅汶磚窯廠」保存完整，地方認為深具保存價值，因此向文化局提出指定古蹟、登錄歷史建築等申請，今天下午將進行會勘。

新竹縣社區規畫師郭台貴是這次提出文資申請人之一，他昨天指出，窯廠相當特別，呈現產業變遷加上因地制宜的改革，不僅反映戰後台灣磚瓦窯業發展，總結台灣窯爐演變的豐富性，更是記錄新豐、湖口地區產業史與物質文化的重要史蹟。

郭台貴強調，經專家學者現勘，從波羅村磚窯廠結構特徵初步研判，應屬專門燒製紅磚的「霍夫曼窯（俗稱八卦窯）」，窯旁高聳煙囪，保存尚稱完整，窯身前後兩側的窯爐外壁與窯室、投煤口、中央煙道等結構保存甚佳，窯內尚可見數面壯觀的磚砌擋火牆與成列排煙孔，相當具有研究價值。

文化局表示，依文化資產保存法接受個人團體提報，已邀集具文化資產相關專業委員、提報人及土地所有權人，今天依法定程序辦理現場勘查。

民政處說，尊重地方人士對文化古蹟和生態的重視，波羅汶磚窯廠在生命園區預定地區外，即使通過文化資產保存法指定古蹟、登錄歷史建築，對整體計畫仍不會有影響。

文化資產 歷史建築 古蹟

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