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桃園7人工濕地運轉 每天淨化1萬噸汙水

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
桃園市大漢溪埔頂排水計畫的瑞興等7座人工濕地池塘完成，試運轉過濾大漢溪去除汙染淨化水質提前達標。記者曾增勳／攝影
桃園市大漢溪埔頂排水計畫的瑞興等7座人工濕地池塘完成，試運轉過濾大漢溪去除汙染淨化水質提前達標。記者曾增勳／攝影

桃園市政府為徹底解決大漢溪上游的豆干工廠、生活汙水水質淨化，斥資1.83億元打造7個人工濕地池塘等設施，蓄水容量達4.4萬噸，完成大溪埔頂排水水環境改善計畫，市府水務局長劉振宇昨表示，埔頂排水計畫試運轉近2個月，提前達成濕地設定去除汙染物70%及改善水質優化目標，有效淨化水質，12月將報請正式完工確保北部自來水水質。

桃園大漢溪關係北、桃數百萬居民飲水，大漢溪流域復興巴陵到新北市鳶山堰之間，每日截流6萬噸生活汙水，為確保大漢溪中庄調整池及鳶山堰水質安全，桃市水務局完成埔頂排水水環境改善計畫，從大漢溪左岸中庄攔河堰至中庄調整池河段面積總共21公頃，打造水域面積5.5公頃、陸域面積15.5公頃的水岸濕地公園，包括瑞興、大嵙崁、月眉等7個人工濕地池塘，可過濾淨化大漢溪上游1天1萬噸生活汙水，達符合水質排放標準。

劉振宇表示，透過人工濕地徹底改善大漢溪上游豆干廠及居民生活汙水問題，市府自6月下旬試運轉半年，大漢溪上游1萬噸生活汙水，可透過7人工濕地自然淨化過濾再排出，保障自來水公司取用水，確保新北鳶山堰水質，試運轉目標為去除上游生活汙水70%汙染物，每日消減汙染總計約162公斤，水質淨化處理過程純天然淨化方式，過程不需使用電力或額外添加化學物質。

這段時間經過實際人工濕地淨化和優化大漢溪水質試運轉，發現設定去除70%汙染物目標提前達成，每日消減汙染總計約162公斤，有效淨化降低水質，每日1萬噸上游生活汙水可取用，剩下調整濕地操作條件及調整淨化時間，讓處理淨化水質效率最佳化，市府將在12月報完工，正式為北部民眾自來水質把關。

人工濕地 水質

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