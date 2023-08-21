竹北路面坍塌遭開罰 建商坦承與施工有關願負責

竹北市縣政七街道路今天塌陷出現坑洞，鄰近建商坦承坍塌原因與工地開挖有關會負責。縣府說，已要求建商停工並將依建築法相關規定，處罰起造、承造及監造人各新台幣3萬元。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，竹縣竹北市縣政七街道路今天塌陷出現坑洞，現場自來水管、瓦斯管破裂，各單位緊急搶修，縣長楊文科也到場了解，並要求鄰近建商工地停工，以調查原因。

楊文科說，初判是因工地施工造成道路沉陷，進而扯斷自來水管，大量水短時間沖走路下砂土造成坍塌，也已由水公司及新竹瓦斯公司將源頭關閉，不會有外洩情形。

工務處長江良淵表示，現場目測坍塌範圍長約6公尺、寬約3公尺、深近3公尺，坍塌現場位於建案工地旁，因深度較深，無法修復管線，請廠商立即回填灌漿，盼今天內回填完成，也盡快復原瓦斯、自來水及電信管線，讓居民安心。

縣府委託的土木技師陳鴻輝說，這次主要問題出在自來水管破裂，導致土石流失，甚至壓力衝進地下3樓的基地裡，導致路面部分崩塌。

建設公司總經理簡福榮透過新聞資料表示，可能是地下止水樁沒有做到很完善，加上近日降雨水將地下沙泥帶出來，導致旁邊道路路面下沉，剛好下方有水管，水管破裂，大量水再將路面地基沖刷掏空。

簡福榮指出，事發後立即請安全觀測人員到場，進行全面性觀測作業，目前回報是沒有問題，現階段先將下方孔洞補起來，接著灌漿後，再將自來水管、瓦斯管線及電信全部復原。

工務處表示，目前勒令建商停工外，也將依建築法相關規定，處罰起造、承造及監造人各3萬元罰鍰，未來也會針對竹北地區各大型工地有深基礎開挖工程者加強查核，確保居住安全。