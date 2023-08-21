竹縣府前出現天坑！縣政七街將人車管制 縣府裁罰建商9萬元

距離新竹縣政府僅300公尺的光明六路與縣政七街，今天上午裂出一個長6公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」，釀禍的新業建設公司坦承是CCP止水樁不夠密導致，新竹縣長楊文科率領新竹縣工務處前往勘查，目前已勒令停工，並依違反建築法第68條規定，依第89條裁罰共9萬元。

新業建設公司總經理簡福榮說明，新建案為地上26層、地下6層建物，近期地下室已完工，沒有抽取地下水，他坦承建案施工時，地下室CCP（止水樁）不夠緊密，導致有孔洞，加上最近20天豪大雨，雨水將地下室泥沙帶出路面，導致路面有微幅下沉，正好該路段下方有一支5英吋的自來水管，路面下沉後承載力不夠，導致自來水管破裂，接著將整個地基沖刷掏空。

「絕對負責到底」簡福榮強調，現在當務之急，就是要把下方孔洞地基補起來再灌漿，接著把自來水管、瓦斯管、中華電信管線復原，盡量做到不影響附近住戶生活，預計3天內修復完成，接著在縣政七街周邊道路，也會進行L型透地雷達檢測馬路地質安全，第一時間也有找來安全觀測員觀測，回報各項包含沉陷點等數值都沒有問題。

竹北市長鄭朝方表示，已請主管機關責成建商盡快完成路面回填、修復，日後檢測部分，也要委由公正的第三方進行檢測，由於建案開挖達地下23米，為了附近居民和用路人安全，必須要做深層、淺層透地雷達，在修復完成之前，縣政七街將進行人車管制，禁止通行。

新竹縣工務處表示，經查新業建設先前並未有違規遭裁罰紀錄，這次造成道路坍塌，除勒令停工外，也將依建築法第68條規定相關規定「承造人在建築物施工中，不得損及道路，溝渠等公共設施」，並依同法第89條裁罰起造、承造及監造人各3萬元罰鍰。