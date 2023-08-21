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七夕要安全性行為 竹市這4處設愛滋篩檢試劑販賣機

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
七夕情人節要到了，新竹市衛生局提醒民眾浪漫過節要注意安全性行為，應正確使用保險套。圖／竹市府提供
七夕情人節要到了，新竹市衛生局提醒民眾浪漫過節要注意安全性行為，應正確使用保險套。圖／竹市府提供

七夕情人節即將來臨，據統計暑假期間是愛滋病感染的高峰期，若未做好安全防護措施，可能染病上身。新竹衛生局今天指出，為保護隱私，民眾若想購買愛滋篩檢試劑，除了可到實體通路或網路訂購，元培醫事科技大學、中華大學、康妍藥局及風城部屋等4處設有自動販賣機，也可自行購買。

新竹市衛生局局長陳厚全說，據統計，愛滋病延遲診斷個案約有7成是因自覺無風險或沒想過要篩檢，因此建議有性行為者至少進行1次愛滋「篩檢」；有不安全性行為者，每年至少進行1次愛滋篩檢；若有發生高感染風險性行為（如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等），建議每3至6個月篩檢1次。

衛生局指出，為提升民眾便利性及保護隱私，民眾領取篩檢試劑有3種方法：第1為實體通路，民眾可前往合作民間團體購買，竹市販售據點有倫洋藥局、倫洲藥局、風城部屋、信芳藥局4處，部份民間團體也提供夜間及假日時段服務，詳情至衛福部網站查詢（https://reurl.cc/lZyX49）。

第2可到新竹市設置的4台自動服務機購買，分別位於元培醫事科技大學、中華大學、康妍藥局及風城部屋；第3方式為網路訂購超商取貨，每人每月可訂購1次，可選擇離家近的超商領取，需支付45元物流費，運用簡單篩檢工具在家就能做愛滋定期篩檢，兼顧隱私與便利性，詳情可上https://reurl.cc/LXlDr7網頁查詢。

市府衛生局指出，民眾若發現愛滋篩檢結果呈陽性，無須過度驚慌，請盡速至新竹市的愛滋指定醫療院所（新竹台大醫院、新竹馬偕醫院）進行確認檢驗。也呼籲民眾性行為應全程使用保險套及水性潤滑液，並定期進行自我篩檢，除可加強自我保護、預防愛滋病毒感染外，亦可預防淋病、梅毒等其他性傳染病。

民眾若有相關疑問，可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網https://www.cdc.gov.tw查詢，或撥打國內免付費防疫專線1922、衛生局防疫專線03-5355130洽詢。

民眾可至竹市實體通路購買愛滋篩檢試劑。圖／竹市府提供
民眾可至竹市實體通路購買愛滋篩檢試劑。圖／竹市府提供
竹市衛生局呼籲民眾定期愛滋篩檢，愛伴侶也愛自己。圖／竹市府提供
竹市衛生局呼籲民眾定期愛滋篩檢，愛伴侶也愛自己。圖／竹市府提供

愛滋病 衛生局 新竹

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