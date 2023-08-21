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新竹竹北驚見3公尺深大天坑 專家研判與近日豪大雨有關

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
距離新竹縣政府僅300公尺的光明六路與縣政七街今天上午裂出一個長10公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」，現場可見道路地基已被掏空。記者黃羿馨／攝影
距離新竹縣政府僅300公尺的光明六路與縣政七街今天上午裂出一個長10公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」，現場可見道路地基已被掏空。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市今天又驚見「天坑」，地點就在縣政府前方建案工地旁，路面大面積坍陷，周邊居民憂心忡忡。土木專家研判又現天坑疑與近日豪大雨有關，工地下挖一定深度，加上下大雨把泥沙帶走，若擋土防護不夠完善，就容易出現路面凹陷甚至是被掏空的天坑，平時應強化路面檢測機制

中華大學土木工程學系兼任教授張奇偉認為，近日從北到南都有發生天坑情形，應與近期豪大雨不斷有關係，因為道路塌陷與「水」息息相關，建案工地下挖會有一定深度，地底為軟礫石層，下雨會將地下的泥沙帶走，就會漸漸將路基掏空造成天坑。

張奇偉也說，除了要了解地下管線有無滲漏狀態，也必須實地現勘確認道路沉陷情形，若建案工地往下開挖，沒有將擋土措施做得很完善，開挖這個行為形同是解壓，土砂會不斷從開挖面被帶出來，只要路面開始出現凹陷，不久之後就容易形成天坑。

近年全球面臨極端氣候威脅，台灣今年以來也有多場強降雨，張奇偉也認為極端氣候是重要的課題，1小時內動輒下了100釐米的暴雨，雨勢無法立刻排出，若路面又出現小孔洞等「破口」，不巧碰上大雨沖刷帶走泥土，就可能進一步造成AC路面凹陷。

「最好平常還是要加強路面檢測。」張奇偉建議，平常就要建立道路巡管機制，可先用目視檢測比較危險或地質條件較差的地方，並進一步利用透地雷達等工具檢測，瀝青路面相當常見，建議可先從都會區、人口稠密之處加強檢測，確保居住通行安全。

至於竹北市今天發生天坑事件一旁的建案採取鋼軌樁工法，下挖6層樓的地下室已完成，正在整地中。張奇偉說明，工法並無優劣之分，主要還是要因地制宜，依據地質鑽探情形採取適用的工法，即便是採取鋼軌樁，還是會要施作擋水設施，因此需要現勘工地，了解實際施作的防護情形。

天坑 機制 極端氣候

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