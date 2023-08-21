影／竹市今開中小學校長會議 9月到任教育處長先亮相

新竹市政府今天舉行112學年度第1學期中小學校長會議，邀集新竹市54名中小學校長參與交流各項教育議題。將於9月上任的教育處長陳木金今天先以顧問身分參與會議，市長高虹安也特別介紹陳木金，期許未來陳木金盡快掌舵教育處，實踐「新竹好學」施政目標。

新竹市政府日前已發布這項小內閣人事消息，教育處新任處長陳木金今年61歲，為政大教育學博士、美國賓州斯克蘭頓大學博後研究員，學術專長聚焦於校務研究、校長培育、教師培訓、教育創新，曾3度獲頒學術研究傑出貢獻木鐸獎，不少教育界人士出自他門下。

陳木金歷任國立政治大學教育學院教授兼政大總務長、政大師資培育中心主任、政大教學發展中心主任、國立台東大學副校長等職務，並借調擔任朝陽科技大學師資培育中心主任。他說，大學工作正在處理借調程序，9月到任前將會以顧問身分了解竹市教育業務。

竹市府今在育賢國中舉行112學年度第1學期中小學校長會議，會議先邀請教育部綜合規劃司長鄭淵全，以「校長！您是怎麼想？-課程領導的重要課題」為題演講，另也邀請虎林國中校長謝大才校長、東園國小校長曾玉蓮校長及華德福學校校長張慧媛分享辦學經驗。

高虹安早上特地參與會議，並頒發第41屆國中小科學展覽績優獎項，獎勵績優學校的表現。並預告新竹市今年共有3所學校參加教育部的教學卓越獎評選，分別為朝山國小、關東國小以及新科國中，預祝3校獲得佳績，期許能奪得教育界「奧斯卡獎」的殊榮。

高虹安致詞時也分享上任8個月以來，陸續推動提高學生午餐經費補助、規畫安心通學專車照顧孩子們就學需求，更實施代理教師聘期一年制、校校均質計畫、推動雙語教育等政策，逐步改善學校教學環境。她並感謝校長協助，也期許校長在新學年度繼續大展身手。