新竹縣生命紀念園區添變數？ 波羅汶磚窯廠明將文資勘查

新建新竹縣立生命紀念園區為縣長楊文科「5支箭」重大施政之一，不過地方人士發現，緊鄰預定地的大圓山陣地有3座約有一甲子歷史且罕見獨特的瓦窯廠，其中一座「波羅汶磚窯廠」保存完整、深具保存價值，因此向文化局提出指定古蹟、登錄歷史建築等申請，文化局也表示，將於明天下午2時進行會勘。民政處則表示，尊重地方人士對文化古蹟和生態的重視。

新竹縣社區規畫師郭台貴，也是這次提出文資申請人之一，他指出，緊鄰生命園區幾百公尺處方圓200公尺就有3座大新竹唯一磚瓦窯文化聚落，該窯廠相當特別，呈現產業變遷加上因地制宜的改革，不僅反映戰後台灣磚瓦窯業發展，總結台灣窯爐演變的豐富性，更是記錄新竹縣新豐、湖口地區產業史與物質文化的重要史蹟。

郭台貴強調，經專家學者現勘，從波羅村磚窯廠結構特徵初步研判，應屬專門燒製紅磚的「霍夫曼窯（俗稱八卦窯）」，窯旁高聳煙囪，保存尚稱完整，窯身前後兩側的窯爐外壁與窯室、投煤口、中央煙道等結構保存甚佳，窯內尚可見數面壯觀的磚砌擋火牆與成列排煙孔，相當具有研究價值。

郭台貴認為，生命紀念園區預定地周邊自然生態豐富，擁有「木麻黃浩克」等大樹家族，希望政府正視、修復再利用，同連周邊窯爐遺跡打造成為「磚瓦窯文化聚落」，為新竹縣新添一處文化亮點。

郭台貴說，他們也成立志工群，預計密集專訪60座窯主執行超級任務，要用古窯文化與軍事文化遺址等二大文化以及古窯、巨木、碉堡、壕溝等四大元素捍衛家鄉，8月27日將於此舉辦古窯音樂會，盼民眾一起走入大圓山、深入了解這片都市之肺。

新竹縣文化局表示，波羅汶八卦窯位於湖口鄉波羅村軍營聯外道路旁，地目為山坡地保存區，依據「文化資產保存法」第14條，接受個人團體提報，文化局將邀集具文化資產相關專業之委員、提報人及土地所有權人於明天下午2時依法定程序辦理現場勘查。