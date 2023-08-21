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竹北新天坑釀瓦斯與水管破裂 楊文科急勘查：工地造成

聯合報／ 記者黃羿馨張裕珍／新竹即時報導
新竹縣竹北市光明六路與縣政七街今天上午裂出一個長10公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」，縣長楊文科（中）今天中午到場勘查了解。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市光明六路與縣政七街今天上午裂出一個長10公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」，縣長楊文科（中）今天中午到場勘查了解。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北市光明六路和縣政七街的交叉路口今天上午驚傳道路塌陷，現場出現長10公尺、寬3公尺深度近3公尺的天坑，還造成瓦斯管線及自來水管線破裂。縣長楊文科獲報今天中午到場緊急勘查，表示現場為「工地施工造成」，已請水公司、瓦斯公司停水與關閉瓦斯，縣府也已勒令該工地停工，將依法處分。

新竹縣竹北市近年陸續發生「天坑」事件，未料一波未平一波又起，今天發生的新天坑位於新竹縣政府附近，還疑似造成瓦斯外洩，縣府獲報後不敢大意，消防局先布署1水線保持警戒，也同步通報已通報工務處、新竹瓦斯公司、自來水公司及警察局釐清原因。

楊文科今天中午12點半也到天坑現場了解原因，他表示，獲報後已立即由縣府工務處會同工地包商了解實際情形，現場為工地施工造成瓦斯管線、自來水管線斷裂，立即請水公司瓦斯公司將源頭關掉，現場不會有瓦斯外洩與水溢流情形。

至於詳細發生原因，楊文科說，會請工務處跟包商檢討為何發生，同時縣府立即決定勒令建案停工，也會依法處分，請所有市民朋友不用擔心，縣府已做立即處理。

新竹縣竹北市光明六路與縣政七街今天上午裂出一個長10公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」，瓦斯管線與自來水管線也破裂。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市光明六路與縣政七街今天上午裂出一個長10公尺、寬3公尺深度近3公尺的「天坑」，瓦斯管線與自來水管線也破裂。記者黃羿馨／攝影

新竹 天坑 楊文科

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