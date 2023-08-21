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後龍新建兒童公園雜草叢生 民眾諷：要留著養蚊蟲加養蛇

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
民眾在臉書社群發文說，隨處片地長滿的雜草，但不知何時才能開放，小朋友只能眼巴巴的看著後龍鎮唯一的長草公園，大人只能搖頭。圖／翻攝臉書後龍大小事
民眾在臉書社群發文說，隨處片地長滿的雜草，但不知何時才能開放，小朋友只能眼巴巴的看著後龍鎮唯一的長草公園，大人只能搖頭。圖／翻攝臉書後龍大小事

苗栗縣政府一鄉鎮一公園計畫，在後龍鎮六號公園預定地興建以交通號誌為主題的兒童遊憩設施，今年6月初完工至今，卻遲未開放，園內已雜草叢生，路過民眾都看不過去，怒批「花錢建設公園給人看，要留著養蚊子跟養螞蟻加養蛇！」

昨有民眾在臉書社群發文說，隨處片地長滿的雜草，但不知何時才能開放，小朋友只能眼巴巴的看著後龍鎮唯一的長草公園，大人只能搖頭。民眾也紛紛留言，希望公所能給後龍鎮民一個正確的答案，真的很不想聽到互推皮球官方說法。

據了解，該公園之前完工後，曾一度搶先開放體驗，但疑因設施有缺失，發生多位兒童受傷意外，公部門才又緊急以圍籬封閉至今，目前園內雜草叢生，猶如荒廢的新地標。

後龍鎮公所表示，該公園是由苗栗縣政府所興建，目前因為公園中尚有幾處缺失未改善，恐影響小朋友遊玩的安全導致受傷，所以尚未開放，待施工廠商將所有缺失改善後，縣府才會開放使用，公所也將會請縣府加快改善進度，以期提供給鎮民一個安全、舒適的遊憩環境。

對此，縣府水利城鄉處則表示，該工程已驗收完畢，但區內有標線尖銳突出、地墊不平等小缺失，已逐一要求廠商改善，初步已就公所提列的缺失改善完成，但還有待檢驗，後續也會再整理及除草，預計兩周內完成點交由後龍鎮公所管理。

苗栗縣

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