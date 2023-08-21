國1頭屋交流道南下28日夜間封閉8小時 用路人注意改道
高速公路局中區養護工程分局8月28日，辦理國道1號苗栗縣頭屋交流道南下匝道橋梁頂升施工，當天晚上10點起8個小時，封閉頭屋交流道南下入口匝道，請用路人注意改走苗栗交流道南下。
國1頭屋交流道南下匝道橋梁支承修復工程，8月28日晚上10點至隔天上午6點封閉南下匝道，辦理橋梁頂升施工，高公局中區養護工程分局指出，期間請用路人配合改由台13線往台72線行駛，至公館匝道出口往台6線，轉國1苗栗交流道南向入口匝道繼續行駛。
中區養護工程分局強調，高公局為維護道路行車安全，進行橋梁維護與施工，對車流造成影響勢難避免，請用路人配合及見諒，呼籲用路人上高速公路前，先蒐集相關路況，以提前應變，或避開施工壅塞路段，此外，行駛途中請注意國道資訊可變標誌（CMS）、收聽警察廣播電台，了解最新路況。
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