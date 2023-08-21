尖石露營夯 爭取增設消防分隊

新竹縣尖石鄉幅員遼闊，原本就只有尖石消防分隊駐守，後山也只有田埔小隊，近年登山、露營遊客增多，壓縮部落就醫資源，地方爭取增設消防小隊，竹縣消防局表示已盤點現有資源，最快明年規畫田埔小隊升格為分隊，增加人車進駐。

尖石鄉面積約527平方公里，是竹縣面積最大的行政區，議員劉建民指出，尖石分隊位於前山，但光是田埔小隊到鎮西堡、司馬庫斯，來回就要2小時，更別說送醫下山要花掉半天，這段時間若部落再出意外，或有遊客需要就醫，救護資源便不夠，要等尖石分隊支援，恐因路途更遙遠延誤。

尖石鄉長曾國大說，後山急需消防和救護資源，先前鄉公所向消防爭取在後山設立小隊，消防局也支持，據點需評估、盤點資源，原考慮警局閒置的玉峰所，路途狹窄不利車輛出入，廢棄的石磊所，現在撥用給石磊國小當課輔空間使用，還有腹地、建蔽率也沒超過，可直接整修後讓消防小隊進駐。

竹縣消防局長陳中振表示，廳舍新建用地取得困難、爭取興建經費期程也相當漫長，動輒需要3至5年，當務之急是把田埔升格為分隊，盡快服務後山鄉親。

目前田埔小隊配置5名消防員和1名替代役男，1天有3人上班，2人出救護班、1人值班，有突發需請尖石分隊支援，編成分隊就可擴充至12人；陳中振說，將積極向中央爭取員額，盼2025年能爭取到。

陳中振表示，第2階段規畫設置石磊小隊，但由於最缺乏消防資源的還是竹60線後端20公里，如鎮西堡和司馬庫斯，未來將以此為優先考量。