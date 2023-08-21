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導航老繞路 苑裡無名路取名了

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣苑裡鎮石鎮里最大一條12公尺寬道路沒有路名，地方啟動正名舊地名石頭坑街。圖／張顧礫提供
苗栗縣苑裡鎮石鎮里最大一條12公尺寬道路沒有路名，地方啟動正名舊地名石頭坑街。圖／張顧礫提供

苗栗縣苑裡鎮石鎮里最大一條12公尺寬道路，開闢約40年沒有路名，以致導航要到高爾夫球場，必須繞路穿越公墓小路，地方最近啟動正名舊地名「石頭坑街」，有助於導航，並具有飲水思源的意義。

苑裡鎮石鎮里苗50線、苗43線間12公尺寬聯絡道，早於1980年代因通往遊樂區開闢，農業部農村發展及水土保持署前身農委會水土保持局前年還補助近千萬元，改善700公尺的路況，卻遲遲沒有路名，因此沒有納入導航資料庫。

議員張顧礫、石鎮里長楊炳祥說，遊樂區已經轉型大型道場，里內還有全國花園鄉村俱樂部，及享沐時光莊園渡假酒店等景點，都可以導航走大路，常碰到要去打高爾夫球，卻循著導航走苗43之1小路穿越公墓，白走了冤枉路。

地方陳情爭取聯絡道命名，苑裡戶政事務所最近辦理地方說明會達成共識，取名石頭坑街，將函文鎮公所確認後，由縣府核備，再啟動新路名及門牌整編作業，導航系統據以納入資料庫。

張顧礫、楊炳祥樂觀其成，指出石鎮里在火炎山下，早年每逢豪大雨沖刷而下許多石頭在蝕溝形成石河，山口堆積成礫石沖積扇，先民稱為石頭坑，石頭坑街讓里民不忘本，飲水思源，知道地方脈絡，石頭坑街的「路名不只是路名」。

農業部 酒店 門牌

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