客家文化世界傳遞 世界館追尋蹤跡

在陣陣海浪聲中，看到場館投影的船隻、書籍與資料，象徵客家人從中國擴散，除台灣以外，印尼、泰國、印度、新加坡等地都有客家人的蹤影，還可透過AR投影互動、LINE帳號等互動方式，讓民眾在環形裝置藝術上，了解世界不同客家文化。

海上飄搖的客家人

一走進世界館，就可以看到大大的以三角形及正方形為基底創造出的主視覺，是由東京奧運會徽的日本設計師野老朝雄所打造，以這兩種形狀塑造出「家」的意象，展現客家族群在世界各處落地生根，受多元文化的影響開出各種客家花布圖樣，呼應「在地與多元」的展覽主軸。

世界館共有序曲、世界客家、點亮世界、攜手前行等4大展區。在展區門口的屋頂有個圓球形投影，便是以影片的方式訴說客家文化的「序曲」，隨後走進展場後，先聽到的是陣陣海浪聲，還有展區超大型的藍色投影幕，上面不時會跑出各類不同船隻，讓觀眾感受先民當年在海上風雨飄搖，為生計打拼的場景。

客家人當年搭著各類船隻到海外，但多數都還是很克難的擠在船艙下。圖／台灣醒報

異鄉打拼 困難重重

客家人在海外最多的地方是印尼，約有200多萬人，因此當地很多政要或知名商人都是客家人，客家人在東南亞大多從事採礦、販賣牛皮等產業，而當時除了客家人，還有其他族群，包括當地人、英國與荷蘭等族群，因此為了自保，就會組成類似「東印度公司」的武裝團體，現場也展出武裝團體自製的陶瓷貨幣。

現場也展出客家人的錫礦場，透過水車、地勢高低的變化，讓客家人可以更順利採到更多礦產，並兼顧防禦。

導覽員在現場說明，客家人在印度從事牛皮產業，雖然一般認為印度不可以殺牛，但其實只有濕婆神的坐騎「瘤牛」絕對不可殺，但其他如黃牛與水牛則不一定，但也因為殺牛的印度的正當性較低，因此客家人在印度的日子也不好過。

小朋友好奇地看著客家人採錫礦的礦場模型。圖／台灣醒報

從「天光日」出發

不過有客家人在模里西斯出版報紙，還有蘇利南、圭亞那等國的政府官員具有客家血統，而加州、東南亞等地都有「會館」，其中加州的樂居鎮，也展現了過去客家人在美國遭遇排華的適應方式。現場也有展示客家的傳統藍色服裝，還有紅色、藍色的花帶，「這（花帶）可是世界文化遺產！」同樣是客家人的彭導覽員很驕傲的說。

在「攜手前行」展區，有著結合科技應用與沉浸式體驗的「光域漫遊環形裝置」，此竹編環形劇場18公尺，為全台最大室內裝置藝術，民眾可透過手機掃描，生成有自己姓名的獨特圖像在圓環中圍繞，象徵客家文化的生生不息與永續。

在展館附近的舞台區，主持人在表演休息時間舉行「插頭花」體驗活動。圖／台灣醒報

市集與表演爭輝

逛完了台灣館與世界館，周圍還有「好客農市」、「客氣市集」販售傳統客家美食草粿、米苔目與擂茶，還有各類美食與紀念品攤位，並有「天光舞台」帶來客家歌曲、舞蹈表演，並穿插客家文化推廣，包括對母親、愛人表達感謝之意的「插頭花」等，現場民眾也都很輕鬆自在。

世界館展出的客家舞獅。圖／台灣醒報

客家傳統服裝多以藍色為主，因為是染布後直接呈現的顏色，象徵當年的生活不易。圖／台灣醒報

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