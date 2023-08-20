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世界客博會登場！保存客家文化 各縣市展出較勁

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
2023 世界客家博覽會臺灣館以「有客當靚（最美）」為題，展出各地不同的客家文化、美食與產業發展。圖／台灣醒報
2023 世界客家博覽會臺灣館以「有客當靚（最美）」為題，展出各地不同的客家文化、美食與產業發展。圖／台灣醒報

走進2023年世界客家博覽會的台灣館，有高數十公尺的裝置藝術，還有狹窄的復興號車廂，象徵客家人早期搭火車打拚的歷史！現場包括桃園、新竹、高雄與屏東等14個縣市，展現客家文化開枝散葉的結果，包括苗栗三義木雕、雲林「西螺七嵌」與客家美食「蔭洋香瓜」等。

新北最早有油桐花

台灣約有466萬客家人，主要分布在桃園、新竹、苗栗、雙北等14個縣市，其中人口前2多的是桃園與新北，分別有90萬人與67萬人，但因為靠近都會區，客家文化相對沒有被彰顯出來，但全國最早有種植油桐花的地方是新北，在桃園區則可以透過埤塘的光影互動裝置，還有知名客家作家鍾肇政的筆觸，了解客家人在桃園的發展。

接著，導覽員帶大家走到台北展區，以台鐵「復興號」的車廂作為設計概念，裡面還可以透過QRCode掃描牆上火車標語，就可以跑出標語的客家語，讓民眾了解早年許多客家人搭著火車到台北打拼；而客家人在台北主要從南機場開始擴散，在1988年也發起「還我母語運動」，展覽也保存很多現場的抗爭畫面與史料。

客家人獨有的「八角風箏」，據傳到後來還有做到72角。圖／台灣醒報
客家人獨有的「八角風箏」，據傳到後來還有做到72角。圖／台灣醒報

了解客家打拚歷史

記者進入到新竹縣展區，首先可以看到高數公尺的木製裝置藝術「信念匯聚之地」，象徵客家文化深植於河谷丘陵之間；而在新竹市，過去客家人主要從事建築工、五金產業，加上現在的竹科，展區便有投影互動光牆，只要把手放在牆上，就會出現五種象徵客家人從事產業的顏色從手中暈開，讓民眾了解客家人的發展史。

苗栗、台中則有較多客家庄，苗栗展區是由當地有名的「登窯」，導覽員用手指著圓拱門、紅磚牆的設計，述說過去苗栗客家人的燒陶史，至今仍有很多藝術創作，當然還有三義的木雕；台中則是大埔客家沿著大甲溪流域，建立依山傍水的山城聚落，「當地客家人對乾淨的水非常要求，甚至認為可以治百病，」導覽員笑說。

新竹市的光影互動投影牆。圖／台灣醒報
新竹市的光影互動投影牆。圖／台灣醒報

導覽員還介紹說，客語主要分成四縣、海陸、大埔、饒平、詔安等五大腔調，其中雲林的客家人多數是從詔安來的，因此很多客家文化與其他地方不同，現場也展出客家文化三寶：布袋戲、客家舞獅與「西螺七嵌」，客家舞獅與閩南舞獅不同，嘴巴方正、露出牙齒與下巴會動，「西螺七嵌」則是當地家族為了自保形成的7個聚落，也象徵著武術文化的傳承。

高雄、屏東的「六堆」地區也是與雲林「西螺七嵌」類似，高雄展區則展出水蓮、苦瓜、芋頭等特色產物，還有美濃油紙傘等文化，這些作物多由客家人種植；屏東則是用長條氣球印上稻穗的圖案，模擬到稻田海隨風搖曳的場景，記者走在其中也感受到豐收的氣息，外加近年來開始發展的可可農業，描述客家人沿著高屏溪落戶定居的歷史。

客家舞獅，下巴可以動還有洞，方便看戲民眾打賞。圖／台灣醒報
客家舞獅，下巴可以動還有洞，方便看戲民眾打賞。圖／台灣醒報

屏東縣展區的稻田裝置藝術。圖／台灣醒報
屏東縣展區的稻田裝置藝術。圖／台灣醒報

保存台灣客家文化

「客語人口正以每年1.1%的速度消失中，保存客家文化有其必要！」導覽員對本報記者說，雖然台灣有將近20%的人口是客家人，但如南投自己發展出客庄大節之一「南投·國姓搶成功」，台南很早就有客家人擔任原住民與荷蘭人之間的通譯，各地的客家文化各有不同，加上近年來《客家基本法》等法律制定，因此盼透過博覽會保存母語、發揚各地客家文化。

「共享台灣」展區，用投影各種不同客家關鍵字的方式，讓民眾了解客家文化。圖／台灣醒報
「共享台灣」展區，用投影各種不同客家關鍵字的方式，讓民眾了解客家文化。圖／台灣醒報

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