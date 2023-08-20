台東縣民60歲以上免費配老花眼鏡 今年擴大補助對象

國民黨主席朱立倫促成台東縣府與新北市銀光未來創新協會合作，5年來公私協力，已幫1萬9326名台東縣民配老花眼鏡，今年更擴大照顧55至59歲身心障礙者及原住民，符合身分者可獲500元配鏡補助，縣長饒慶鈴說，預估有7700人受惠。

2017年起，新北市銀光未來創新協會免費幫65歲以上長者配老花眼鏡，逐年擴及宜蘭、雲林、台東、台北、桃園、屏東及新竹等縣市。協會指出，配鏡時也會幫長輩健檢，若發現青光眼、白內障或黃斑部病變，提醒長輩接受專業治療。

朱立倫今天參加關山鎮德高部落豐年祭，也以銀光未來創新協會創辦人身分參與「老花正潮」配鏡活動。朱說，創新協會已與台東縣府合作多年，這幾年愈做愈成功，特別感謝在地驗光師參與，把愛心推動全台灣各地。

屏東縣府社會處指出，除引入社會愛心資源，2021年起縣府加碼補助，配鏡年齡下修至60歲，累計補助1萬9326人，只要攜帶身分證及印章，全縣16間眼鏡行可配鏡，今年起納入55至59歲身心障礙者及原住民，終身補助1次500元配鏡。

「不用去眼鏡行就能配眼鏡，服務很貼心」1名部落長者說，專程去眼鏡行很麻煩，參加部落豐年祭，順道配眼鏡，一舉兩得。