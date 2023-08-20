桃園景福宮「做16」成年禮 蘇俊賓：還願、謝父母恩等多重意義

桃園市副市長蘇俊賓今天上午出席景福宮成年禮喜迎16歲歡喜轉大人活動，並表示這樣的成年禮具有文化、宗教、社會等多重意義，青少年透過儀式感謝七娘媽、註生娘娘與臨水夫人等眾神的保佑，也意味其成長至今，開始享有不同的權力與義務，也將背負更多責任。

蘇俊賓說，景福宮舉辦的成年禮儀式十分溫馨、感人，也感謝廟方長期與市府合作，市府未來將攜手景福宮，讓美好的事情越來越多人參與，並讓美好的事情持續發生。他曾在台南參與過開隆宮舉辦的「做十六歲」成年禮，當時桃園還未有類似的成年禮活動，他也肯定景福宮簡征潭主委的用心，讓桃園青少年也有別開生面的「做十六歲」成年禮；今天的主角不只是滿16歲的青少年，陪伴在一旁的家長更是主角，因為從孩子出生、成長並拉拔至16歲，是非常不簡單的過程。

蘇俊賓稱讚與肯定在場的立委萬美玲，在中央積極爭取桃園的建設與預算不遺餘力，市府會跟在地的委員一起爭取更多中央的支持，讓宗教團體可以有更多資源造福地方；還有，成年禮場面非常溫馨，連一旁的萬美玲委員也被感動到頻頻擦拭眼淚。

萬美玲說她想起以前兒子只有5歲，就讀的幼兒園舉辦孩子幫母親洗腳活動，雖然答應兒子一定會參加，但是當天活動很多她還是議員一直趕場，等接近中午趕到幼兒園活動已經結束，兒子哭著說本來很期待幫媽媽洗腳的，她到現在想起這一幕眼淚還是會忍不住。

景福宮主任委員簡征潭表示，景福宮是第3年舉行成年禮活動，今年有300多位青年報名。「做十六歲」成年禮源於早期台灣各地多有「做契子」的傳統，父母會到廟宇代子女許願，祈求七娘媽、註生娘娘或大廟主神，保佑孩子平安健康成長，並以古錢或銀牌，以紅絨線串成絭，戴在孩子頸上保平安、順利，待子女成長至16歲時，在七夕當日到廟裡還願「脫絭（ㄐㄩㄢˋ）」，並做16歲的成年禮儀式，讓他們瞭解成年的意義與責任。

民政局說明，桃園景福宮今年的「成年禮轉大人」活動報名十分踴躍，主辦單位也特別邀請知名漫畫家製作平安紀念衫，贈送給每一位參與的學子。這次活動參與對象為民國95年至97年出生的男女青少年，多為桃園在地高中職生，廟方遵循古禮舉行成年禮，成年禮活動包含謝神恩、鑽轎腳、還願及感謝父母親等儀式，希望祝福青年學子邁向人生新階段。