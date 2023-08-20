桃園好市採購月 今起至9月24日消費送買菜金 總金額82萬元
桃園市2023市集好市採購月今天在中壢興國公有生鮮市場開幕，副市長王明鉅主持開幕，民眾在今天起至9月24日活動期間，消費就有機會拿到限量買菜金，多買多得，王明炬說，好市採購月在全市14處公有市場消費就送買菜金，總金額82萬元，歡迎市民前往體驗桃園傳統市場的魅力。
桃園好市採購月即日起，包括6場假日巡迴舞台場，民眾在指定市場消費不限金額，可獲得限量買菜金100元（每場次送出300份），預計送出1800份，另有8場平日快閃巡迴場，民眾在指定市場消費不限金額，可獲得限量買菜金200元（每場次送出30份），預計送出2400份，民眾配合線上打卡活動完成拍照分享任務，即可抽線上買菜金200元（每場次送出10份）。
王明鉅表示，這項好市採購月活動，也配合舉辦「好市小神廚」料理競賽，邀請親子在市場內完成食材採買及做出料理，評審評分後頒發獎項，活動有趣，鼓勵民眾多多到傳統市場消費。他也鼓勵民眾多多光顧獲經濟部「5星優良市集」的中壢興國公有生鮮市場。
桃園市政府經發局表示，採購月假日巡迴舞台場，首次搭配「好市小神廚」料理競賽，分是今天在興國市場、27日八德市場、9月3日新明市場、9月10日南門市場、9月17日大園市場、9月24日新永和市場，邀請親子組隊參加（每組至少家長1人與6-12歲的孩童1人），參賽者在市場採買食材烹調，評審前2名優勝者晉級9月24日最終戰，最終優勝者可獲1萬元買菜金，現場民眾可參與人氣票選活動，有機會抽中廚具等好禮，買菜金使用期限至今年10月10日，限於發放市場中貼有攤頭標示貼紙的攤位使用。
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