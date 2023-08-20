桃園好市採購月推廣傳統市場 消費就送買菜金

桃園市政府經濟發展局8月20日至9月24日期間，在全市14處公有市場舉辦「桃園好市採購月，消費就送買菜金」活動，民眾到指定市場消費就可獲得限量買菜金。

桃園市副市長王明鉅今天前往中壢興國公有生鮮市場，出席「2023市集巡迴活動好市採購月－開幕場活動」，他致詞時表示，活動包括6場「假日巡迴舞台場」，民眾在市場消費不限金額，就可獲得限量買菜金100元，每場次將送出300份，預計送出1800份。

王明鉅指出，另有8場「平日快閃巡迴場」，民眾消費不限金額，即可獲得限量買菜金200元，每場次將送出300份，預計送出2400份，同時配合線上打卡活動，民眾完成拍照分享任務，就可抽線上買菜金200元，每場次預計送出100份。

王明鉅說，活動也配合舉行「好市小神廚」料理競賽活動，邀請家長與1名6到12歲的孩童組隊參加，參賽者於時間及預算內，在市場完成食材採買及烹調，前2名優勝者將晉級9月24日最終戰，最終優勝者可獲得萬元買菜金；現場民眾也可參與人氣票選活動，只要投票支持喜歡的隊伍，就有機會抽中廚具等好禮。

經發局表示，相關活動訊息可上網查詢，也盼望藉此鼓勵市民多到傳統市場消費，民眾在活動中獲得的買菜金，使用期限至10月10日，可於發放市場中貼有攤頭標示貼紙的攤位使用。