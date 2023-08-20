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寵物登記數超過新生兒 新竹縣民最愛養貓年增幅25%

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣近3年家貓登記數每年增幅均達25%以上，超越家犬增幅。圖／新竹縣政府提供
新竹縣近3年家貓登記數每年增幅均達25%以上，超越家犬增幅。圖／新竹縣政府提供

新竹縣出生率全國名列前茅，比出生率更高還有寵物登記。新竹縣政府統計，去年新竹縣家犬和家貓的寵物登記數為5129隻，超過當年新生兒出生數4033人，顯示越來越多毛小孩成為民眾的家庭成員，其中近3年家貓登記數每年增幅均達25%以上，超越家犬增幅，可見相對安靜、照顧簡單的貓咪已成為新竹縣民新寵兒。

新竹縣動物保護防疫所長彭正宇指出，新竹縣從2020年起，寵物登記數就超過新生兒出生數，值得一提的是，近3年家貓登記數每年增幅均在25%以上，而家犬每年增幅約10%，原有收容所位於竹北市區，交通便利，加上動保所推優惠認養方案，讓去年新竹縣收容所認養率達87%，為全國公立收容所第5名。

彭正宇提到，縣長楊文科上任後，爭取農委會補助6768萬、縣自籌款1692萬，共斥資8460萬元興建動物保護教育園區，兼顧動物福利、流浪動物收容的友善環境及動保教育功能，並在今年7月1日完工啟用，全新園區也在相同地點，優質環境和民眾可近性，將讓認養率進一步提升。

新竹縣動保所說明，為提高動物收容所認養率，縣府提供多項優惠認養方案，包括寵物登記費、狂犬病預防注射及絕育等免費，還結合新竹縣寵物業及動物醫院共8家，提供認養動物收容所犬貓等優惠方案，項目包括掛號、醫療、檢查、寵物洗澡、美容、寵物住宿及各項商品優惠。

新竹縣去年新竹縣家犬和家貓的寵物登記數為5129隻，超過當年新生兒出生數4033人。圖／新竹縣政府提供
新竹縣去年新竹縣家犬和家貓的寵物登記數為5129隻，超過當年新生兒出生數4033人。圖／新竹縣政府提供
新竹縣動保所說明，為提高動物收容所認養率，縣府提供多項優惠認養方案，包括寵物登記費、狂犬病預防注射及絕育等免費。圖／新竹縣政府提供
新竹縣動保所說明，為提高動物收容所認養率，縣府提供多項優惠認養方案，包括寵物登記費、狂犬病預防注射及絕育等免費。圖／新竹縣政府提供
新竹縣府斥資8460萬元興建動物保護教育園區，兼顧動物福利、流浪動物收容的友善環境及動保教育功能。圖／新竹縣政府提供
新竹縣府斥資8460萬元興建動物保護教育園區，兼顧動物福利、流浪動物收容的友善環境及動保教育功能。圖／新竹縣政府提供

新竹 寵物 認養

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