影／龍潭垃圾山超天際惹民怨 桃園環保局：明年降至馬路線下

桃園市龍潭區店子湖垃圾掩埋場爆出垃圾堆積如山，「目測已超過天際線」及發出惡臭，引發民怨，市政府環保局長陳世偉下令清運，至今垃圾山逐漸下降已逾2000多噸，預計明年「降至馬路線以下」目標，陳世偉今天上午表示，一旦龍潭垃圾掩埋場垃圾移除，將回歸山坡地自然復育，未來規畫環保公園提供民眾使用。

龍潭區店子湖垃圾掩埋場設置40年來一直堆置處理垃圾量，原預計2021年退場，由於桃園垃圾量太大，欣榮焚化廠處理有限及歲修原因，該垃圾掩埋場至今無法退場，掩埋堆置垃圾越來越多，市議員張肇良和居民三個月前質疑該掩埋場堆積垃圾量至少百萬噸，比馬路還要高，天熱垃圾汙染惡臭、孳生蚊蠅，附近三和、三水里3000戶居民受不了，引發民怨。

張肇良表示，龍潭店子湖垃圾掩埋場位於桃園、新竹交界鳳山溪上游山坡地，為新竹縣新埔、關西水源地，經年累月堆置垃圾量，目測超過天際線，環保局連續移除下，垃圾山慢慢降下來，最後一定要降至馬路以下，居民也會監督垃圾載走就不要再進去，當地為龍潭區公所所有，希望早日規畫環保公園，保護水源，提供居民休閒。

環保局指出，龍潭垃圾掩埋場接收龍潭生活垃圾量每天70噸，目前該局清運100噸至欣榮焚化廠處理，每天約多清運垃圾 30噸，統計三個多月來，該垃圾掩埋場的家戶產生垃圾 7773噸、清運轉出1萬41噸，這段時間更移除舊垃圾量減少2268噸（約全桃2 天垃圾量），陳世偉本月底將召開掩埋場說明會說明垃圾減量進度。