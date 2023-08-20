桃捷綠線落後 審計處報告指「前市府兩大疏失」

各地推動軌道建設命運多舛，彰化縣府公告捷運和美線暨彰化環線的可行性研究案招標，但因無廠商投標而流標。桃園市捷運綠線工程進度嚴重落後，審計處最新調查報告指前市府處理地下文化遺址未做好規畫，也未落實地質調查，導致潛盾機的切刃齒盤受損停工至少10個月，是工程嚴重落後的主因。

彰化的北、南捷運「一軸一環雙樞紐」軌道建設，是縣長王惠美的重要政見，北彰化除爭取台中捷運延伸到彰化外，也往和美、鹿港推進，目前捷運綠線延伸彰化，已由台中市府修正後，年初再送中央審議，大竹鹿港線雖完成可行性評估，但議會未通過，暫時擱置。

縣府2019年曾提出捷運和美線擬採輕軌系統，行經彰美路到和美鎮公所一帶，路線也會經鹿和路到頂番婆、鹿港，形成北彰化的交通環線。

今年7月更進一步編列2900萬元做可行性評估，但招標無人投標。縣府交通處指出，金額已依市場行情訂定，會再了解廠商的考量再度邀標。

和美鎮長期以來是「雙鐵孤兒」，只有公車站牌，連實體車站都沒有，到外縣市搭客運返家，常是搭到彰化市再轉車回家，有居民指出，蓋輕軌還不如將和美轉運站做起來，讓客運公車進來更快也更實在。

桃園審計處表示，桃園捷運綠線GC03標G07站至北出土段的地下段土建統包工程，2019年7月以190億2200萬元決標，原定2026年12月12日完工，但到今年4月進度只有31.49％，比原定進度55.14％落後23.65%。

審計處表示，鄭文燦前市府早在2016年就獲報，與桃園火車站共構的G07站發現遺址，會勘研判為日據時期鐵道線路遺構，但市府遲未處置，也未納入工程契約要求承包商處理，以致荒廢時程。2019年7月開工後，統包商才辦理該站的文資挖掘保存作業，原定花273天，結果卻用了3年多，且增加預算1億3700多萬元，嚴重影響捷運工程進度。

桃市捷工局表示，捷運綠線G13站到G32站高架段，最快2026年完工先行通車，往南G01站到G12站地下段預計2030年通車，但時程抓得很緊，必須不會再有差錯才能如期完成。