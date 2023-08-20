鄉親鄉情／廖緗翎 雞舍轉型青創基地

「原來隔代教養、人口外移就出現在我身邊！」今年37歲的廖緗翎原擔任上班族，不過嫁到龍潭三和地區後，發現工作機會太少，改種植多肉植物，後來發現很多年輕人也面臨同樣困境，因此創立三和青創基地，串連各種產業並舉辦體驗活動，除了帶動地方發展，也讓年輕人回流家鄉。

廖緗翎發起青創基地構想時，曾受家中長輩質疑，不少人勸她打消念頭，但她看到其他地方成功案例，下定決心嘗試。她將廢棄雞舍重新改造，整建成可供手作體驗場域，辦理小小園藝家、組合多肉盆栽等體驗課程，並由當地客家媽媽教導製作紅粄、牛汶水等，介紹客家傳統好滋味。

另外，廖緗翎也串連各產業，幫產品設計簡單包裝行銷到網路上，幫助小農維持穩定收入。

廖緗翎說，不敢說讓年輕人回流了多少，但可以肯定沒有增加年輕人離鄉工作，利用自己的土地創造就業機會，是她最有成就感的事。轉型1年半時間，來客量從每年約2000人次，提升至1萬3000人次，相信未來會有更多遊客前來，並讓現有產業更加穩定。