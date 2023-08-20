聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄉親鄉情／廖緗翎 雞舍轉型青創基地

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
37歲的廖緗翎在三和青創基地教導民眾組裝多肉植物。記者翁唯真／攝影
37歲的廖緗翎在三和青創基地教導民眾組裝多肉植物。記者翁唯真／攝影

「原來隔代教養、人口外移就出現在我身邊！」今年37歲的廖緗翎原擔任上班族，不過嫁到龍潭三和地區後，發現工作機會太少，改種植多肉植物，後來發現很多年輕人也面臨同樣困境，因此創立三和青創基地，串連各種產業並舉辦體驗活動，除了帶動地方發展，也讓年輕人回流家鄉。

廖緗翎發起青創基地構想時，曾受家中長輩質疑，不少人勸她打消念頭，但她看到其他地方成功案例，下定決心嘗試。她將廢棄雞舍重新改造，整建成可供手作體驗場域，辦理小小園藝家、組合多肉盆栽等體驗課程，並由當地客家媽媽教導製作紅粄、牛汶水等，介紹客家傳統好滋味。

另外，廖緗翎也串連各產業，幫產品設計簡單包裝行銷到網路上，幫助小農維持穩定收入。

廖緗翎說，不敢說讓年輕人回流了多少，但可以肯定沒有增加年輕人離鄉工作，利用自己的土地創造就業機會，是她最有成就感的事。轉型1年半時間，來客量從每年約2000人次，提升至1萬3000人次，相信未來會有更多遊客前來，並讓現有產業更加穩定。

青創 隔代教養

延伸閱讀

影／鬼月房市淡季建商不賣房辦藝術展 老戲院新榮戲院暫轉型

嘉義市熄燈老戲院新榮戲院暫轉型藝術空間 明辦寧芮潔個展

遭糾青創基地進駐團隊未媒合占比近5成 尚未成熟是主因

新北成功轉型14漁港 侯友宜：全國漁產賣不出的新北賣

相關新聞

桃捷綠線落後 審計處報告指「前市府兩大疏失」

各地推動軌道建設命運多舛，彰化縣府公告捷運和美線暨彰化環線的可行性研究案招標，但因無廠商投標而流標。桃園市捷運綠線工程進...

航空城獎勵搬遷 第3期住戶觀望

桃園航空城開發案住戶搬遷計畫共分3期，第1、2期因配合政府優先搬遷分別可領20%、15%拆遷補償費作為獎勵，第3期原本無...

竹東光明路人行道 拚年底前動工

新竹縣竹東鎮光明路因沒有人行道，15日發生行人遭車輛擦撞摔落山溝重傷事故，地方疾呼盡快施作人行道，「不想活在行人地獄」；...

竹市卸貨車格科技執法 半月罰471件

新竹市政府8月起在23處裝卸貨停車格試辦智慧停車柱及科技執法，交通處統計，上路半個月以來已經舉發471件違規案件，包含偵...

鄉親鄉情／廖緗翎 雞舍轉型青創基地

「原來隔代教養、人口外移就出現在我身邊！」今年37歲的廖緗翎原擔任上班族，不過嫁到龍潭三和地區後，發現工作機會太少，改種...

苗栗公館儲能場業者說安全 居民仍拒設

苗栗縣公館鄉近來有能源業者進駐設置儲能場，由於設施鄰近居民生活圈，引發地方憂慮。業者昨天開說明會強調安全性，但民眾仍不埋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦