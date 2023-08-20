竹市卸貨車格科技執法 半月罰471件

新竹市政府8月起在23處裝卸貨停車格試辦智慧停車柱及科技執法，交通處統計，上路半個月以來已經舉發471件違規案件，包含偵測到非貨車停放398件、逾時停車73件，每件開罰至少600元。警方提醒裝卸貨停車格僅供貨車停放，一般車輛請停放於路邊停車格或停車場，以免受罰。

新竹市的裝卸貨停車格以藍底白字標示區隔，但過去常見一般小客車也來停放占用，貨車反而無處可停放、卸貨，容易衍生交通事故風險，因此新竹市交通處決定試辦智慧停車柱及科技執法加強管理。

交通處指出，為減少人力成本、提升智慧應用，也讓裝卸貨停車格能有效的周轉，因此向新竹監理所索取全國貨車號牌資料，透過用智慧停車柱進行取締。

交通處統計1日至16日，裝卸貨車格在每日收費時段平均停車使用率約3成。記者實際走訪多處展開科技執法的卸貨車格了解停車情形，有的格子是外送機車停放，也有出現一般小客車誤停，恐因車種不符挨罰。

市府交通處指出，裝卸貨停車格限貨車停放，且限停1小時，如果貨車停放超過1小時或民眾違規停放其他車種，智慧車柱將拍照存證，並依違反道路交通管理處罰條例第56條「停車時間、位置、方式、車種不依規定」告發，屢勸不聽再犯者，最高可處1200元罰款。