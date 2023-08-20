聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市卸貨車格科技執法 半月罰471件

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市府8月起在23處裝卸貨停車格試辦智慧停車柱及科技執法，只供貨車停放。記者張裕珍／攝影
新竹市府8月起在23處裝卸貨停車格試辦智慧停車柱及科技執法，只供貨車停放。記者張裕珍／攝影

新竹市政府8月起在23處裝卸貨停車格試辦智慧停車柱及科技執法，交通處統計，上路半個月以來已經舉發471件違規案件，包含偵測到非貨車停放398件、逾時停車73件，每件開罰至少600元。警方提醒裝卸貨停車格僅供貨車停放，一般車輛請停放於路邊停車格或停車場，以免受罰。

新竹市的裝卸貨停車格以藍底白字標示區隔，但過去常見一般小客車也來停放占用，貨車反而無處可停放、卸貨，容易衍生交通事故風險，因此新竹市交通處決定試辦智慧停車柱及科技執法加強管理。

交通處指出，為減少人力成本、提升智慧應用，也讓裝卸貨停車格能有效的周轉，因此向新竹監理所索取全國貨車號牌資料，透過用智慧停車柱進行取締。

交通處統計1日至16日，裝卸貨車格在每日收費時段平均停車使用率約3成。記者實際走訪多處展開科技執法的卸貨車格了解停車情形，有的格子是外送機車停放，也有出現一般小客車誤停，恐因車種不符挨罰。

市府交通處指出，裝卸貨停車格限貨車停放，且限停1小時，如果貨車停放超過1小時或民眾違規停放其他車種，智慧車柱將拍照存證，並依違反道路交通管理處罰條例第56條「停車時間、位置、方式、車種不依規定」告發，屢勸不聽再犯者，最高可處1200元罰款。

新竹 科技執法

延伸閱讀

機車間隔線不是停車格！嘉市中山路噴字標示不再混淆

影／竹市死亡車禍影像曝！騎士慘被夾擊 小客車黑衣乘客悄悄落跑

影／竹市鬧區騎士遭撞受困命危 違停貨車「卡」救援

小心荷包！桃園高鐵站科技執法猛抓違停 最高罰1200元

相關新聞

桃捷綠線落後 審計處報告指「前市府兩大疏失」

各地推動軌道建設命運多舛，彰化縣府公告捷運和美線暨彰化環線的可行性研究案招標，但因無廠商投標而流標。桃園市捷運綠線工程進...

航空城獎勵搬遷 第3期住戶觀望

桃園航空城開發案住戶搬遷計畫共分3期，第1、2期因配合政府優先搬遷分別可領20%、15%拆遷補償費作為獎勵，第3期原本無...

竹東光明路人行道 拚年底前動工

新竹縣竹東鎮光明路因沒有人行道，15日發生行人遭車輛擦撞摔落山溝重傷事故，地方疾呼盡快施作人行道，「不想活在行人地獄」；...

竹市卸貨車格科技執法 半月罰471件

新竹市政府8月起在23處裝卸貨停車格試辦智慧停車柱及科技執法，交通處統計，上路半個月以來已經舉發471件違規案件，包含偵...

鄉親鄉情／廖緗翎 雞舍轉型青創基地

「原來隔代教養、人口外移就出現在我身邊！」今年37歲的廖緗翎原擔任上班族，不過嫁到龍潭三和地區後，發現工作機會太少，改種...

苗栗公館儲能場業者說安全 居民仍拒設

苗栗縣公館鄉近來有能源業者進駐設置儲能場，由於設施鄰近居民生活圈，引發地方憂慮。業者昨天開說明會強調安全性，但民眾仍不埋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦