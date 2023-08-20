苗栗公館儲能場業者說安全 居民仍拒設

苗栗縣公館鄉近來有能源業者進駐設置儲能場，由於設施鄰近居民生活圈，引發地方憂慮。業者昨天開說明會強調安全性，但民眾仍不埋單，縣府也表達立場，強調業者與地方必須取得共識，否則送審也難取得許可。

昨天說明會上，業者說明公館案場開發是配合國家淨零碳排放的能源轉型政策，同時也能穩定公館電網與電力品質，活化荒廢工業用地，與地方共榮共存。另外。儲能系統使用磷酸鋰鐵電池，事故時不會發生爆炸，只會悶燒冒煙，無延燒風險存在，公司也會定期巡檢和遠端監控。

業者雖強調安全性，但未能說服居民。民眾指儲能場鄰近土地公廟，地勢又比土地公廟高，萬一下雨漏電，雨水又溢流到廟裡，拜拜的長輩和玩耍的幼童安全堪慮；公館鄉長何在鑫和多位地方民意代表參與說明會，與會者均不贊同儲能場設置。

苗栗縣工商發展處表示，說明會未取得居民贊同，業者必須與居民再溝通化解疑慮，建議業者比照外地案場，辦理保險增加對居民保障，如果無法與地方達成共識，縣府不會發許可證。