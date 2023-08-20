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竹東光明路人行道 拚年底前動工

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
竹東光明路沒有人行道，導致行人必須冒險與車爭道，日前更發生行人被撞下一旁3層樓深山溝事故。記者巫鴻瑋／攝影
竹東光明路沒有人行道，導致行人必須冒險與車爭道，日前更發生行人被撞下一旁3層樓深山溝事故。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣竹東鎮光明路因沒有人行道，15日發生行人遭車輛擦撞摔落山溝重傷事故，地方疾呼盡快施作人行道，「不想活在行人地獄」；竹東鎮公所昨天做出回應，允諾興建人行道，力拚年底前動工。

二重里長林永銓痛心表示，光明路交通問題存在已久，但政府都不願出面解決，近年來二重埔人口又暴增，不少居民只能冒險步行光明路，通勤來往台鐵上員車站與二重埔之間。

縣議員林昭錡表示，光明路一側是山溝、一側為山壁，在考量山溝拓寬困難的情況下，建議縣府短期先以承租方式向地主取得山壁側的土地用來拓寬道路、興建人行道，長期再向中央爭取補助用來徵收。

竹東鎮公所表示，內政部已核定1896萬元用於光明路人行道興建工程，目前正在設計階段，初步規畫是1.5公尺寬、700公尺長鋼構高架步道，直接架設於光明路旁的山溝上，連接人口密集的二重埔重劃區與台鐵內灣支線的上員車站，預計年底前發包。

鎮公所進一步指出，除了人行步道，公所也計畫拓寬光明路，並在光明路東側興建高架引道銜接明星一路，將車流從光明路導向明星一路，紓解上班尖峰時刻大量從二重里要往外的車流量。

人行道 台鐵 重劃區

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