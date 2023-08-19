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「媽媽不碎念、病痛退退退」 苗栗健康嘉年華發放創意符咒

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苑裡李綜合醫院響應苗栗健康嘉年華活動，並配合民俗月發放8款創意符咒文宣，盼以寓教於樂方式提醒大家在農曆七月遇到身體病痛，還是要到醫院就診。圖／苑裡李綜合提供
苑裡李綜合醫院響應苗栗健康嘉年華活動，並配合民俗月發放8款創意符咒文宣，盼以寓教於樂方式提醒大家在農曆七月遇到身體病痛，還是要到醫院就診。圖／苑裡李綜合提供

媽媽不碎念、病痛退退退！苗栗縣政府首度辦理的「苗栗健康嘉年華」大型健康推廣活動今天在苗栗市巨蛋體育館登場，苑裡李綜合醫院響應活動並配合民俗月設計8款創意符咒文宣，發放給民眾，盼以寓教於樂方式提醒大家在農曆七月遇到身體病痛，還是要到醫院就診，以免小病拖成大病。

李綜合醫院院長許明賢表示，過去老一輩的阿公、阿嬤不喜歡在農曆七月進醫院，總認為有禁忌，現在觀念逐漸改變，但是還是有少數人生病不就診，「忍」到農曆七月過了才願就醫，導致病情加重，因此藉由這次健康推廣活動發放創意符咒，提醒民眾健康的重要性，有病一定要趕緊就醫。

李綜合設計的創意符咒文宣有負能量退散符、狂吃長不胖符、病痛退退退符、健康吃百二符、零用錢多多符、考試一百分符、媽媽不碎念符、小人退避散符共8種，還有放大版的符咒道具，搭配展示可愛的兒童殭屍服，提供民眾試穿拍照，另外還有貼上8款符咒的彈珠台讓到場民眾、親子互動玩耍。

李綜合醫院指出，肺癌是國人癌症頭號殺手，為鼓勵民眾早期發現、早期治療，現場也宣傳肺部低劑量電腦斷層。林姓家長說，健康嘉年華活動真的很不錯，學到很多衛教，醫院準備跟民俗月有關的文宣也相當特別；也有小朋友說，媽媽很喜歡「念」，覺得媽媽不碎念符超好玩，要拿來送媽媽。

今天活動有縣內各大醫療院所參加，縣府安排表演節目、健康宣導、體驗課程、趣味競賽等，會場並聚集許多食品、生技、美容保養品業者擺攤，吸引民眾參加，縣長鍾東錦呼籲民眾要定期健檢，為自己健康把關。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

苗栗縣首度舉辦的「苗栗健康嘉年華」大型健康推廣活動今天在苗栗市巨蛋體育館登場。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首度舉辦的「苗栗健康嘉年華」大型健康推廣活動今天在苗栗市巨蛋體育館登場。圖／苗栗縣政府提供
苑裡李綜合醫院響應苗栗健康嘉年華活動，並配合民俗月發放8款創意符咒文宣，盼以寓教於樂方式提醒大家在農曆七月遇到身體病痛，還是要到醫院就診。圖／苑裡李綜合提供
苑裡李綜合醫院響應苗栗健康嘉年華活動，並配合民俗月發放8款創意符咒文宣，盼以寓教於樂方式提醒大家在農曆七月遇到身體病痛，還是要到醫院就診。圖／苑裡李綜合提供
苑裡李綜合醫院響應苗栗健康嘉年華活動，並配合民俗月發放8款創意符咒文宣，盼以寓教於樂方式提醒大家在農曆七月遇到身體病痛，還是要到醫院就診。圖／苑裡李綜合提供
苑裡李綜合醫院響應苗栗健康嘉年華活動，並配合民俗月發放8款創意符咒文宣，盼以寓教於樂方式提醒大家在農曆七月遇到身體病痛，還是要到醫院就診。圖／苑裡李綜合提供

農曆七月 苗栗縣

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