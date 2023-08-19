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桃園光明溜冰場一直修補治標不治本 地方盼改建室內場

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢光明公園溜冰場興建至今已有10多年歷史，不過隨著溜冰人口增長，場地磨損變得更加嚴重，時常修補，地方盼建室內場。記者翁唯真／攝影
桃園中壢光明公園溜冰場興建至今已有10多年歷史，不過隨著溜冰人口增長，場地磨損變得更加嚴重，時常修補，地方盼建室內場。記者翁唯真／攝影

桃園中壢光明公園溜冰場興建至今10多年，隨溜冰人口增長，場地磨損變得更加嚴重。桃園市體育總會滑輪溜冰委員會表示，輪子壓過場地本來就容易龜裂，加上地基經過多年也恐有掏空問題，雖通報公所都會立即局部修繕，不過常修也造成訓練不便，希望能全面解決，以迎來明年3月的總統盃賽事，並建議在中壢體育園區內興建室內溜冰場。

中壢區公所回應，正與桃園市體育局研商場地整修可行性方案及經費評估中，以提升場地使用安全及效能。體育局也說，將盤點及衡量全民運動與競技運動需求，於後續體育園區開發需求評估作業時，將發展溜冰運動所需場地納入考量。

桃園市體育總會滑輪溜冰委員會總幹事張博光指出，溜冰場地興建多年，加上又在戶外，目前地面常常容易出現龜裂破損，影響溜冰孩童的安全，雖通報公所都會立即協助處理，不過治標不治本，溜冰場底下地質恐有淘空或不穩情況，因此希望大面積全面整修，並找更專業廠商來維護，不然選手練習不斷中斷，影響選手長期訓練的成果，期望有更安全場地。

張博光說，明年3月將主辦全國總統盃溜冰錦標賽，希望能盡速解決相關問題，也盼這項運動能像高雄、屏東一樣有室內場地，讓練習不受風雨影響，建議政府能在中壢體育園區內規畫。

市議員吳嘉和表示，場地已經過多次修補希望能全面修繕，讓桃園優秀選手能有安全的場域練習，這些措施必須都要做好。

中壢公所指出，光明公園溜冰場屬直排輪等活動，使用率高的場地，廣受市民喜愛，倘遇跑道破損或設施損壞等情事，公所即派工進修繕維護，以維護使用安全。為提供市民長遠且安全無虞溜冰場地，公所正與體育局研商場地整修可行性方案及經費評估中，以提升場地使用安全及效能。

體育局也說，已與中壢公所共同會勘過，就整體改善方式提供建議，也將持續協助公所辦理改善作業，公所提報改建計畫，將審核補助以共同打造市民優質運動環境。

桃園中壢光明公園溜冰場興建至今已有10多年歷史，不過隨著溜冰人口增長，場地磨損變得更加嚴重，時常修補。圖／張博光提供
桃園中壢光明公園溜冰場興建至今已有10多年歷史，不過隨著溜冰人口增長，場地磨損變得更加嚴重，時常修補。圖／張博光提供
桃園中壢光明公園溜冰場興建至今已有10多年歷史，不過隨著溜冰人口增長，場地磨損變得更加嚴重，時常修補。記者翁唯真／攝影
桃園中壢光明公園溜冰場興建至今已有10多年歷史，不過隨著溜冰人口增長，場地磨損變得更加嚴重，時常修補。記者翁唯真／攝影
桃園中壢光明公園溜冰場興建至今已有10多年歷史，不過隨著溜冰人口增長，場地磨損變得更加嚴重，時常修補。圖／張博光提供
桃園中壢光明公園溜冰場興建至今已有10多年歷史，不過隨著溜冰人口增長，場地磨損變得更加嚴重，時常修補。圖／張博光提供

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