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高虹安美女發言人演舞台劇 雲豹小公主、棒球場也入題

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府發言人徐千晴公益參與舞台劇，將於明天在竹北演藝廳演出。圖／全民大劇團提供
新竹市政府發言人徐千晴公益參與舞台劇，將於明天在竹北演藝廳演出。圖／全民大劇團提供

新竹市長高虹安幕僚，有「最美發言人」稱號的徐千晴以演員身分，無酬參與喜劇舞台劇「丞相，起風了」新竹場，明天將於竹北演藝廳首度登台演出，她飾演慘遭網路霸凌的女團團長，在劇中將大秀性感舞蹈。劇團透露新竹場表演，會將近期熱議的「雲豹小公主」、「新竹棒球場」話題放入劇中，歡迎民眾購票欣賞。

現職新竹市府發言人的徐千晴曾被星探挖掘，參與過200多支廣告、電視劇作品。舞台劇導演謝念祖表示會找上徐演出，在於要飾演的女團團長在劇中是被網路霸凌的角色，「在台灣，最常被網路攻擊的除了藝人、啦啦隊，就是年輕的女性政治人物。」

徐千晴笑說，自己是毫不猶豫就接下挑戰，「網路是一個毫無節制的輿論空間，大人在其中都深深受到影響，何況是還沒有成年的年輕學子們？」她也打趣地說，「政治工作壓力相較是比較大的，來排練場反而成為近期療癒自我的方式。」

徐千晴談到霸凌現象，坦言在選擇成為政治工作者前就有心理建設，但遇到網路不理性的言論攻擊難免受挫，「尤其身邊親友，因為不實的言論而對我懷疑，是最令我難受的。」此次無酬參與舞台劇，演出費已由劇團全數轉為票券，捐贈給公益團體。

「丞相，起風了」由全民大劇團製作，起源於劇團曾創作的網路作品，無端遭到網軍的攻擊。編導謝念祖說，創作因不實攻擊而停止是讓人沮喪的，但卻也成為新作的創作動能，期望看過這個作品的人都能在受到霸凌時產生防護罩，不會因而走向絕路。

劇團指出，議題雖看似沉重，但卻寓教於樂，而劇中也會依照時事不斷調整，讓觀眾看了很有感，劇團並透露，上周高雄場的演出，有將近期熱議的「前鎮漁港爭議」放進去，這周來到新竹演出，則會把「雲豹小公主」、「新竹棒球場」放進劇中。

高虹安支持表演藝術，很感謝全民大劇團選擇到新竹演出，祝福大家演出順利。也希望大家想到新竹也可以想到蓬勃的文藝氣息，自己上任後相繼推廣風城藝術節，邀請明華園等知名劇團演出以及竹塹國樂節等的藝文活動，都深受市民朋友的歡迎。

「丞相，起風了」新竹場將於20日下午2點半在新竹縣政府文化局演藝廳演出，購票詳情可上OPENTIX兩廳院文化生活https://www.opentix.life/event/1625313089166069761。

新竹市政府發言人徐千晴將參與舞台劇演出，飾演被網路霸凌的女團團長。圖／全民大劇團提供
新竹市政府發言人徐千晴將參與舞台劇演出，飾演被網路霸凌的女團團長。圖／全民大劇團提供
新竹市政府發言人徐千晴（前排中）與舞台劇劇中演員一起到新竹市棒球場前拍攝宣傳照。圖／全民大劇團提供
新竹市政府發言人徐千晴（前排中）與舞台劇劇中演員一起到新竹市棒球場前拍攝宣傳照。圖／全民大劇團提供
「丞相，起風了」以喜劇呈現網路世代霸凌議題，寓教於樂。圖／全民大劇團提供
「丞相，起風了」以喜劇呈現網路世代霸凌議題，寓教於樂。圖／全民大劇團提供

網路霸凌 徐千晴

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