苗栗公館儲能場設置案引發疑慮 說明會地方居民仍拒設

苗栗縣公館鄉有業者設置儲能場，但引發地方高度疑慮，業者今天辦說明會詳述開發情況，強調安全可靠且有回饋，並將針對民眾疑慮的淹水問題加強改善，但地方人士的疑慮難以化解，仍持反對立場，縣府強調業者必須取得地方共識，否則送審也難取得許可。

業者強調是來自台南的科技公司，已有25年營運歷史，並有儲能場實績，公館案場為乙種工業用地，開發目的除配合國家淨零碳排放的能源轉型政策，也協助穩定公館鄉電網與電力品質，活化荒廢的工業用地，也將回饋地方創造共榮；案場工程去年12月掛錶完成 ，今年5月獲第三方現地認證通過、6月底台電通訊測試通過，目前尚待進行台電能力測試。

業者強調儲能系統安全性，包括電池取得安全規範、防延燒測試，使用價高但安全性最佳的磷酸鋰鐵電池，事故時不會發生爆炸，只會悶燒冒煙，無延燒風險存在，案場與附近2座加油站距離都大於規範，並會定期巡檢、遠端監控；案場低於路面且近土地公廟，目前已建置陰井抽水系統，將強化挖掘引水溝渠，避免水流至土地公廟，抽水馬達也會增為2組。

公館鄉長何在鑫及縣議員、鄉民代表、居民等多人參加說明會，但業者說法無法化解地方人士諸多疑慮，有議員質疑業者聲稱安全，但設備上卻標明「高壓危險」，鄉親拜拜、孩子到土地公廟周邊玩耍難讓人安心，與會地方人士紛紛表達不贊同儲能場設置的態度。

縣府工商發展處都計科長黃郁倫表示，說明會未取得居民贊同，業者必須與鄉親再加強溝通化解疑慮，建議業者比照外地案場辦理保險增加對居民保障，全案業者尚未送件到縣府審查，如果無法與地方達成共識，縣府不會發給許可。