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水上SUP立式划槳好好玩 新竹南寮舊漁港今湧千人同樂

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今年夏天一連舉辦多場「2023新竹城市Super Sports水陸系列活動」，今天最終場在南寮舊漁港登場，吸引不少爸媽帶著小孩體驗水上SUP立式划槳。圖／竹市府提供
新竹市政府今年夏天一連舉辦多場「2023新竹城市Super Sports水陸系列活動」，今天最終場在南寮舊漁港登場，吸引不少爸媽帶著小孩體驗水上SUP立式划槳。圖／竹市府提供

新竹市政府今年夏天一連舉辦多場「2023新竹城市Super Sports水陸系列活動」，今天最終場在南寮舊漁港登場，結合水陸闖關、親子單車與好禮摸彩多項活動，吸引不少爸媽帶著小孩闖關，也獻出水上SUP立式划槳初體驗，享受親子攜手划槳的樂趣。

新竹城市Super Sports水陸系列活動由新竹市政府主辦，承辦單位為中華國際運動休閒暨觀光推廣協會，今天天公作美，一早就湧入上千人來到南寮舊漁港參加活動，水陸闖關特別安排水上SUP、陸上帆船2大關卡，吸引大小朋友同樂邊闖關、邊運動。

新竹市政府指出，此計畫為運用教育部體育署「運動i台灣2.0計畫」，橫跨新竹市北區、東區、香山區辦理SUP水上活動與陸上運動發展新竹地方特色，今年創新加入「線上運動綠生活」，項目有健走及單車，鼓勵民眾可以運用閒暇之餘自主運動。

2項運動各為期16周，第一階段健走和單車參與民眾踴躍，在「運動i臺灣，竹市i運動」的臉書粉絲專頁2則總留言數已達1500多則；目前仍在進行中的是從8月1日起至9月9日為止的第2階段線上單車及健走活動，完成任務有機會抽中總價值10萬元好禮。

「2023新竹城市Super Sports水陸系列活動」3場大型實體活動今天邁入最終場，水上關卡立式划槳SUP特別吸引親子目光，不少爸媽帶著孩子坐在板上自在滑水，認為SUP其實比想像中容易上手；陸上7個關卡則結合竹松社區大學愛竹導覽設計的海洋環境教育主題，還有陸上帆船能挑戰平衡感及乘風的樂趣。

除水陸闖關活動，還有陸上親子單車騎乘，設計以APP紀錄軌跡，騎乘路線從南寮舊漁港至金城湖賞鳥區折返，再上傳至「運動i臺灣，竹市i運動」粉絲專頁線上健走參加第2階段抽獎活動貼文。市府也期許更多人來到新竹市從事觀光運動，發掘地方之美。

新竹市政府今年夏天一連舉辦多場「2023新竹城市Super Sports水陸系列活動」，今天最終場活動還有陸地趣味闖關。圖／竹市府提供
新竹市政府今年夏天一連舉辦多場「2023新竹城市Super Sports水陸系列活動」，今天最終場活動還有陸地趣味闖關。圖／竹市府提供
在專業教練帶領下，民眾開心體驗水上SUP立式划槳。圖／竹市府提供
在專業教練帶領下，民眾開心體驗水上SUP立式划槳。圖／竹市府提供
新竹市政府今年夏天一連舉辦多場「2023新竹城市Super Sports水陸系列活動」，今天最終場在南寮舊漁港登場，吸引不少爸媽帶著小孩體驗水上SUP立式划槳。圖／竹市府提供
新竹市政府今年夏天一連舉辦多場「2023新竹城市Super Sports水陸系列活動」，今天最終場在南寮舊漁港登場，吸引不少爸媽帶著小孩體驗水上SUP立式划槳。圖／竹市府提供

運動 新竹 單車 南寮漁港

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