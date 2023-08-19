竹東光明路行人被撞下山溝 鎮公所拚年底前動工人行道
新竹縣竹東鎮光明路因沒有人行道，15日發生行人遭車輛擦撞，摔落山溝重傷事故，地方居民疾呼盡快施作人行道，不想活在行人地獄，民代也獻策盼縣府拓寬道路，鎮公所立即回應已在規畫興建人行道，力拚今年底前動工，保障二重埔居民步行安全。
鎮公所表示，內政部已經核定1896萬元用於光明路人行道興建工程，目前正在設計階段，預計年底前發包動工。光明路人行道規畫1.5公尺寬、700公尺長鋼構高架步道，直接架設於光明路旁的山溝上，連接人口密集的二重埔重劃區與台鐵內灣支線的上員車站。
當地二重里長林永銓痛心光明路交通問題存在已久，但政府都不願出面解決，近年來二重埔人口又暴增，不少居民只能冒險步行光明路，通勤來往台鐵上員車站與二重埔之間。林永銓表示，二重埔短短2年暴增2000多戶人口，當地道路已經難負荷，且缺乏人行道設施，呼籲政府加蓋人行道，保障行人安全。
縣議員林昭錡表示，光明路兩旁過去為工廠、40年前曾施作箱涵鋪設柏油路面，但如今光明路因大型社區進駐，建起一棟棟住宅大樓，人口也不斷增加，交通容量更日趨飽和，呼籲縣長楊文科要有遠見，考慮將光明路拓寬、截彎取直。
林昭錡表示，因光明路一側是山溝、一側為山壁，在考量山溝拓寬困難的情況下，建議縣府短期先以承租方式向地主取得山壁側的土地用來拓寬道路、興建人行道，長期再向中央爭取補助用來徵收。林昭錡說，除了透過立委林思銘協助，義民祭時，他也會向預定出席的賴清德副總統爭取。
鎮公所指出，除了人行步道已核定，公所也擬拓寬光明路，並在光明路東側興建高架引道銜接明星一路，將車流從光明路導向明星一路，以紓解上班尖峰時刻大量從二重里要往外的車流量，且車流不用擔心因平交道或路口紅燈而回堵。
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