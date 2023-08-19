彭佳慧、羅文裕領千人合唱客家歌響徹雲霄 宣傳世客博

「讓世界看見客家千人客家歌曲合唱暨搓湯圓活動」，今天上午於龍潭運動公園運動場舉行。活動邀請金曲歌后彭佳慧、金曲歌王羅文裕、饒舌新星Yappy擔任領唱人，帶領桃園市各歌謠班共同演唱客家人及世客博主題曲Hakka New World2首歌曲，並於千人齊聚的場合舉行搓湯圓活動，展現客家人團結一心、和衷共濟的意象。

桃園客家局與龍潭區公所共同舉辦的千人合場活動，桃園市副市長王明鉅也到場並表示，本活動作為2023世界客家博覽會的宣傳活動之一，內容規畫相當有趣、別緻，也是客家文化中非常經典的一部分，除了客家歌曲千人大合唱外，還有有趣的客家團圓搓湯圓活動，讓下一代的孩子更加了解客家文化。

王明鉅說，世界客家博覽會展覽從現在一直到10月15日止，規畫台灣館、世界館2個主展館、8個副展館、17個衛星展區，及有趣的市集攤位；此外，桃園地景藝術節也結合世客博，在龍潭大池周邊有相關的展示作品，歡迎所有市民朋友共襄盛舉。

客家局長林昭賢指出，這次演唱的2首歌曲客家人以經典曲式譜曲，刻畫出傳統客家人硬頸的形象，歌詞則強調客家人對身分、語言、族群、故鄉的認同。世客博主題曲Hakka New World音樂製作以「世界客家」作為核心概念，採現代流行搖滾為基調，編曲以搖滾融合交響樂並加入嗩吶、鑼鼓、山歌等傳統客家音樂元素，透過歌詞呈現客家文化歷經時代變遷，與其他族群文化互動交織出全新面貌的磅礡氣勢，千人經過數月練習氣勢磅礡。