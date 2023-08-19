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竹北氣爆案大樓鑑定出爐 確認結構安全
竹北氣爆事件造成「帝王至尊」社區大樓居民對建物結構有疑慮，新竹瓦斯公司6月29日委託新竹縣建築師公會作結構安全鑑定，報告近日出爐，評估未發現混凝土爆裂，僅有粉刷層剝落，梁柱也未有鋼筋外露，鑑定結構未受氣爆影響。民代則呼籲竹瓦針對受災戶賠償要從優、從寬處理。
受瓦斯事件影響的社區大樓於1995年完工，為地上12層、地下2層鋼筋混凝土構造物共84戶，竹瓦委託的新竹縣建築師公會陸續會勘10次，確認耐震能力安全與結構安全都尚無疑慮。
竹縣府工務處說明，經檢視受災戶的柱、梁、樓板未見混凝土爆裂，僅發現粉刷層剝落，而梁柱也沒有鋼筋外露，研判結構未受氣爆火害影響。至於室內隔間牆壁有細裂紋，不影響整體結構安全。
竹北市民代表陳禹同對此表示，新竹瓦斯公司除了交代大樓結構鑑定結果，也應針對廣大氣爆受災戶的賠償問題盡快從優、從寬處理，說明清楚各類賠償標準、讓所有受災戶確實了解。
新竹瓦斯公司回應，已與自救會協調完成，9日前的賠償標準為每人每天2000元安置補償，之後零星受影響居民採個案處理，仍會以每人每天2000元為標準，並強調會妥善修繕民眾家園，包含裝潢、財產損失等。
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