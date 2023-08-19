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桃園休區農場違規多 遭質疑輔導不力

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市休閒農業區成長迅速，但休區內部分農場發現違規多年未改善，審計處質疑市府輔導成效不足。本報資料照片
桃園市休閒農業區成長迅速，但休區內部分農場發現違規多年未改善，審計處質疑市府輔導成效不足。本報資料照片

桃園市休閒農業區畫定面積逾4660公頃，涵蓋100家休閒農場，但審計處查核發現，取得許可登記證的休閒農場僅30家，3分之1涉及違法增建或未辦理商業登記等，質疑市府輔導成效不力。農業局說，有66家休閒農場位於「同意籌設」階段，針對持續違規的業者已要求限期改正，違者開罰。

審計處發現，桃園取得許可登記證的休閒農場僅30家，其中，去年有4家違規增建、擴充設施未依規定變更經營計畫書，1家業者違規將農地鋪上草磚作停車場，還有6家休閒農場取得許可登記證後，遲未辦理商業登記與稅籍登記，農業局卻未列管追蹤後續改善情形。

邱姓業者表示，若為附住宿設施的複合型休閒農場涉及環保、水保、地政、建築等業務，從主管單位同意籌設，再到取得許可登記，可能要4年之久，但商機潛力相對較大，較能吸引遊客。

「主管單位不能只做半吊子。」議員張桂綿認為，30家取得許可登記的休閒農場竟有3分之1違規，市府應善盡輔導責任。議員劉勝全也建議市府除了稽查，應增加軟硬體補助。

農業局休閒農業科坦言，多數休閒農場仍為「同意籌設」階段，正在整理場地或申請建照，還沒正式開放；依休閒農業輔導管理辦法，業者獲同意籌設休閒農場後，應在4年內取得許可登記，市府會持續輔導。

至於已取得許可登記的違規農場，農業局分析多為不熟悉法令，也有部分業者便宜行事，預計8月底前複查，若仍未改正，將處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

主管 桃園 議員

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