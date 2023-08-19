招商不順 龍潭體育園區閒置逾1年

桃園龍潭體育園區擁有國內唯一獲得國際認證的曲棍球場，以及羽球場、多功能運動暨管理中心等設施，前年底完工、去年3月驗收後，戶外球場雖已開放，但室內運動中心迄今閒置16個月；審計處查核籲市府檢討委外營運招標作業，民代也要求市府調整合約，別讓蓋好的建設變成蚊子館。

桃園市體育局回應，7月已邀集潛在廠商與市府青年局及觀旅局研討交流，未來朝競技運動培訓基地發展，也會結合民間社團力量參與，解決沒有廠商投件申請進駐窘境。

龍潭體育園區興建曲棍球場、棒壘球場、羽球場、環形步道及多功能運動暨管理中心等，總經費3億725萬餘元，1、2期工程2021年11月完工，其中1期原決標經費1億8千多萬元，又增加6217萬元，遭審計處檢討。

體育局解釋，工程發包階段因預算不足，減項發包後於取得中央補助款後辦理變更，增回原設計項目，又受近年物價上漲影響，使結算金額高於原決標金額。

審計處也發現市府辦理促參作業延宕，並點出委外營運可行性評估分析比照桃園國民運動中心，但龍潭區人口不到桃園區3成，評估未盡周全，委外營運招標不順，市府徒增管理費128萬餘元。

桃市府體育局指出，前2次流標經檢討為投資金額過高，導致廠商意願低，去年7月將委託管理範圍縮減至管理中心，4至6月2度上網沒有廠商投標，正邀集相關單位研討中。

「市府應盡速檢視合約，吸引廠商投標。」市議員徐玉樹認為，可能園區選址遠離市區等因素，廠商在商言商不願投標，體育局應重擬投標內容，避免再空下去。

市議員張肇良也表示，園區位置偏遠，委外經營權利金又高，建議市府找民間體育協會經營，並由區公所管理、市府出水電費等方式，別讓場館繼續閒置。