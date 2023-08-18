新竹縣議員連署 呼籲台大撥竹北校地設高中

新竹縣竹北市因人口快速增長，使得民眾對教育資源的需求不斷增加，尤其高中面臨不足已讓不少家長憂心，為此便有超過3分之2新竹縣議員連署，呼籲台大能夠撥用5公頃竹北校區用地設置高中，若台大無意自行建置，也請台大讓新竹縣府建置。

縣議員吳旭智表示，台大竹北校區位於竹北市中心精華地段，但校區用地閒置多年，已經引起地方民眾高度關心，特別是近幾年來，新竹縣的家長們有感於設置高中的急迫性，提出希望縣府能積極爭取校地以設置高中的想法。

吳旭智指出，立委林思銘曾在上月拜會台大副校長張上淳，並表達新竹縣希望台大在竹北設立附中的想法，不過張上淳以校地已有規畫為由並未應允設附中。上月17日台大與新竹縣府與8人小組會議上，台大也明確表達其專長乃高等教育，而非中等教育，目前台大暫無設置附中的計畫。

吳旭智認為，若此時不盡快設立高中、擴充高中教育量能，到了2027年，竹竹苗地區將有近3000名學生國中畢業後可能沒有高中可讀，今年是最關鍵的一年，且新竹地區國中超額比序制度完全沒有修改，使得許多家長已經打算離開新竹縣，送孩子遠赴台北、台中就讀，其根本原因就是新竹縣高中不足所導致。

吳旭智呼籲台大善盡大學社會責任，尤其目前全台少子女化情形嚴重，台大未來擴校的機會著實不高，雖台大欲在竹北校區規畫生態校園與風雨球場，但其急迫性跟必要性實遠不如撥用校地與新竹縣府合作，共同解決現下新竹縣最迫切高中不足的問題。