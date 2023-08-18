桃園龍潭區3個里24日將停水9小時 共計影響1517戶

台水公司為維護用戶長期用水穩定，辦理「高原加壓站變頻器改善工程」，預計於本月24日上午8時起至下午5時止停水，本次停水將影響龍潭高原里、三和里及渴望里共1517戶，提醒民眾預先儲水。

停水範圍有龍潭區高原里、三和里、渴望里共1517戶，將於24日上午8時起至下午5時止停水，共計9小時。

桃園市經發局提醒，為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區住戶出現供水不穩定現象，請民眾提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

經發局說，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸汙染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

恢復供水後，如仍無水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢，相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。